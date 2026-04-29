Polémica entre Yolanda Ramos y Sonsoles Ónega por comentarios sobre Ana Obregón

Yolanda Ramos intenta justificar sus críticas a las influencers involucrando a Ana Obregón, lo que provoca la defensa de Sonsoles Ónega y reaviva una vieja enemistad.

La situación mediática ha escalado rápidamente, involucrando a figuras prominentes del panorama televisivo español. Todo comenzó con comentarios realizados por Yolanda Ramos tras la gala de los Premios Goya , donde criticó implícitamente a las influencers presentes, contrastando su asistencia al evento con su propia imagen en casa.

Esta crítica inicial, que parecía haber quedado atrás, resurgió con fuerza cuando Ramos, en una entrevista, decidió utilizar a Ana Obregón como un escudo, justificando sus palabras y desviando la atención. Ramos argumentó que prefería ver a jóvenes que se esfuerzan y ganan dinero, en una aparente defensa de la meritocracia, pero esta justificación fue interpretada como un intento de desviar la atención de su crítica original hacia las influencers y, de manera inoportuna, atacar a Ana Obregón.

La controversia se intensificó cuando Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles' y colaboradora de Ana Obregón, defendió a la actriz y presentadora, cuestionando la pertinencia de la intervención de Ramos y recordando los antiguos posados veraniegos de Obregón en revistas del corazón. Ónega expresó su sorpresa ante la repentina aparición de estos posados, que durante años fueron una constante en la prensa rosa, y sugirió que la enemistad entre Ramos y Obregón podría tener raíces más profundas, remontándose a las imitaciones que Ramos realizaba de Obregón en el programa 'Homo Zapping'.

La defensa de Ónega no se limitó a cuestionar la motivación de Ramos, sino que también resaltó el hecho de que los posados de Ana Obregón nunca fueron remunerados, sino que eran acuerdos informales con los paparazzi para garantizar su privacidad durante el resto del verano. Esta revelación añadió una nueva dimensión a la controversia, sugiriendo que Ramos estaba utilizando información descontextualizada para atacar a Obregón.

Los colaboradores del programa de Ónega también se sumaron a la defensa de la actriz, expresando su estupefacción ante las declaraciones de Ramos y señalando la falta de lógica en su intento de involucrar a Obregón en una disputa que no le concernía. Además, se recordó el incidente ocurrido en 2019 durante su participación en 'Masterchef Celebrity', donde Ramos realizó una imitación de Obregón que fue percibida como ofensiva por la propia actriz.

Este antecedente sugiere que la tensión entre ambas figuras públicas es preexistente y que las recientes declaraciones de Ramos podrían ser una continuación de una rivalidad latente. La situación ha generado un debate sobre la ética en los medios de comunicación, la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de no utilizar a otros como peones en disputas personales.

Finalmente, Sonsoles Ónega no dudó en expresar su opinión de manera directa y contundente, acusando a Yolanda Ramos de ingratitud por haber construido su carrera, en parte, gracias a las imitaciones de Ana Obregón. Este comentario marcó un punto de inflexión en la controversia, dejando claro el apoyo incondicional de Ónega a su compañera y poniendo en tela de juicio la trayectoria profesional de Ramos.

La reacción de Ónega ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, con numerosos usuarios expresando su apoyo a Ana Obregón y criticando la actitud de Yolanda Ramos. La controversia ha trascendido el ámbito televisivo, convirtiéndose en un tema de debate público y poniendo de manifiesto las tensiones existentes en el mundo del espectáculo.

La situación plantea interrogantes sobre los límites de la crítica, la importancia del respeto entre colegas y la necesidad de evitar la difamación y la manipulación informativa. El incidente sirve como un recordatorio de que las palabras tienen consecuencias y que las figuras públicas deben ser conscientes del impacto de sus declaraciones en la opinión pública. La polémica continúa generando titulares y alimentando el debate en los medios de comunicación, sin vislumbrarse una pronta resolución





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yolanda Ramos Sonsoles Ónega Ana Obregón Goya Influencers Homo Zapping Masterchef Celebrity Polémica Televisión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Garamendi carga contra Yolanda Díaz: 'Ya no hay decretos ley, hay reales órdenes, como en la época de Franco'En cuanto a la energía nuclear, ha afirmado que 'no tiene mucho sentido' darle la espalda e insta a hablar de la 'autonomía estratégica'.

Read more »

Ana Iris Simón: 'Un hombre nos llamó para preguntarnos una dirección desde un coche y el tío estabaLa colaboradora de Espejo Público ha vivido un desagradable incidente personal que ha relatado a raíz de a detención de un exhibicionista en Sevilla.

Read more »

laSexta presenta 'La noche de Aimar' con 'subidón' de Bretos y aclara sus planes con Ana Pastor: 'Soy una soldado'Asistimos a la presentación de 'La noche de Aimar', el nuevo programa con Aimar Bretos que se estrena en laSexta el miércoles 29 de abril.

Read more »

Sagardoy refuerza su estructura con dos nuevos socios: Ana Goerlich y Alberto GodinoCon más de 20 años de experiencia profesional, Laura Saiz entró en Expansión en 2014.

Read more »

El Congreso tumba la prórroga de los alquileres con votos de la derecha y JuntsEl real decreto que prorroga los alquileres no ha logrado apoyo suficiente en el Congreso, donde será derogado con los votos de la derecha y Junts. El PSOE, que nunca creyó en la viabilidad de la propuesta de Sumar, ha dejado de buscar apoyos, mientras Sumar ha enfrentado una política errática y tensiones con Junts, que finalmente rompió relaciones con el partido de Yolanda Díaz.

Read more »

Yolanda Díaz llama a la movilización social si la derecha tumba el decreto sobre vivienda: 'No nos vamos a rendir''Hay batallas que se pierden en las Cortes pero están ganadas en la calle', ha señalado la vicepresidenta segunda desde Moncloa.

Read more »