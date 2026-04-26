Polémica en Torrent por una campaña municipal que promueve el 'Sí a la vida' y las críticas del Gobierno

El Ayuntamiento de Torrent retira los carteles de una campaña impulsada por Vox que promueve el 'Sí a la vida', mientras el Gobierno central anuncia medidas para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, critica la campaña y las declaraciones de un juez sobre la violencia de género.

Una campaña municipal en Torrent , Valencia, ha generado una fuerte polémica tras la colocación de carteles en marquesinas con la imagen de una mujer embarazada y el lema 'Sí a la vida'.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Familia, bajo la responsabilidad de Vox, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de colectivos feministas y políticos, quienes la consideran un ataque a los derechos reproductivos de las mujeres. El Ayuntamiento ha anunciado la retirada de los carteles, aunque no por presión externa, sino porque ha concluido el período de la campaña.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha condenado enérgicamente la campaña, asegurando que el Gobierno central 'va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas y todos y cada uno de los comportamientos que vayan contra los derechos de las mujeres'. Bernabé ha subrayado que 'los derechos reproductivos de las mujeres son intocables' y ha anunciado que se pondrá en marcha una modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto.

Según información publicada por 'Levante-EMV', el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, habría exigido al Ayuntamiento de Torrent la retirada de los carteles tras recibir varias quejas. Desde el consistorio, sin embargo, han aclarado que no tienen constancia de la carta y que la campaña no es una iniciativa de la Alcaldía, sino de la Concejalía de Familia.

Bernabé ha criticado que 'no se puede pagar con dinero público carteles enseñando el cuerpo de la mujer y, además, incitándoles a que no aborten', ya que, según ha señalado, 'eso no va en línea con la ley'. Además, ha recalcado que 'el derecho de las mujeres a abortar es un derecho que venimos reconociendo desde hace años la libertad de las mujeres para decidir'.

En otro orden de cosas, Bernabé ha hecho referencia a las declaraciones del juez David Maman Benchimol, quien habría sostenido que las mujeres disponen de 'ventajas' en el acceso al sistema judicial en el ámbito de la violencia de género, poniendo en cuestión la legitimidad del sistema de tutela institucional. La dirigente socialista ha calificado estas afirmaciones como 'intolerables y absolutamente reprochables', ya que, a su juicio, 'no se puede permitir afirmaciones como la del juez Maman porque están alejadas completamente de lo que es el sistema judicial que protege a las mujeres'.

Bernabé ha insistido en que 'las mujeres deben confiar en el sistema judicial que las protege, que las acompaña y que las ayuda'. La polémica en Torrent se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas y sociales en torno a los derechos reproductivos y la igualdad de género en España.

Mientras algunos sectores defienden la necesidad de proteger la vida desde el momento de la concepción, otros argumentan que las decisiones sobre el cuerpo y la salud de las mujeres deben ser libres y respetadas. La respuesta del Gobierno central, con la propuesta de modificar la Constitución para garantizar el derecho al aborto, refleja la determinación de proteger estos derechos frente a cualquier intento de limitarlos.

La situación en Torrent, por tanto, no es un caso aislado, sino un ejemplo de las luchas que se libran en la sociedad española en torno a la autonomía de las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales





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