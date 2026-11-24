En la Patagonia Bariloche by UTMB 2026, Alex Tineo fue proclamado ganador pese a que Mayco Videla cruzó la línea de cronometraje antes que él.

La Patagonia Bariloche by UTMB 2026 terminó con una polémica sobre quién ganó realmente la prueba masculina de 12 kilómetros. Alex Tineo fue proclamado vencedor, aunque las imágenes de la llegada muestran que su perseguidor, Mayco Videla Bustamante, cruzó la línea de cronometraje mientras Tineo todavía celebraba.

La escena se produjo en los últimos metros de la carrera. Tineo, que lideraba la competición, levantó los brazos y agarró la cinta de meta para festejar lo que consideraba una victoria. El debate se centra ahora en si la clasificación debe reconocer al corredor que tocó la cinta o al que pisó la línea.

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Cómo se decidió el resultado en la llegada

La clasificación oficial mantiene a Alex Tineo como ganador, con un tiempo de 1h04:41. Mayco Videla Bustamante aparece segundo con 1h04:44, es decir, tres segundos por detrás.

Según el relato de la llegada, Tineo se detuvo antes de atravesar la alfombra de cronometraje. Ese instante fue el que aprovechó Videla para completar el recorrido y cruzar la meta con ventaja en el paso real por el sensor.

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Posiciones de la organización y de los corredores

La organización de la Patagonia Bariloche by UTMB 2026 defendió el resultado. Sostuvo que el sistema automático de cronometraje otorgó la victoria a Alex Tineo, y esa fue la base de la clasificación publicada.

Su explicación, sin embargo, no ha frenado las críticas en redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron el criterio aplicado y también la retirada del vídeo original de la llegada, un material que, según las reacciones, habría permitido al público revisar la jugada con más detalle.

Por ahora, Alex Tineo y Mayco Videla Bustamante aceptan la clasificación oficial. No consta ninguna reclamación formal presentada por ninguno de los dos corredores, lo que deja el resultado sin cambios en el registro de la carrera.

Impacto en la clasificación y próximos pasos

El resultado tiene un efecto directo en el palmarés de la prueba de 12 kilómetros. Con la clasificación vigente, Alex Tineo queda como ganador oficial y Mayco Videla Bustamante como segundo clasificado, con una diferencia de tres segundos.

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La polémica también ha puesto el foco en la transparencia de la cronometraje en las carreras de montaña. Más allá del caso concreto, la discusión gira en torno a si el paso por el sensor debe prevalecer sobre la acción física de tocar la cinta de llegada, un criterio que ahora se debate entre aficionados y participantes.