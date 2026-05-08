Polémica en Igorre por el impago de 2,3 millones de euros en premios de la Lotería de Navidad 2025

Vecinos de Igorre denuncian al club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea por no pagar 220 participaciones premiadas del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, mientras la Ertzaintza investiga un posible delito de estafa.

Una nueva polémica ha surgido en torno a la Lotería de Navidad 2025, esta vez en el municipio vizcaíno de Igorre , donde 109 vecinos han presentado denuncias por el impago de participaciones premiadas.

El caso recuerda al de Villamanín en Zamora, pero con un giro inesperado: las denuncias están dirigidas contra el club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, que vendió las papeletas. Según el Ayuntamiento de Igorre, liderado por Olatz Urkiza del PNV, la situación ha generado una profunda preocupación entre los afectados, quienes aún no han recibido los 2,3 millones de euros correspondientes al tercer premio del sorteo, que corresponde a 90.693 euros por participación.

La Ertzaintza está investigando el caso como un posible delito de estafa, ya que más de 220 participaciones premiadas siguen sin ser abonadas, cuatro meses después del sorteo. El presidente del club, Unai Zuluaga, ha admitido un error en la contabilidad de las papeletas, asegurando que no se percataron del problema hasta el lunes por la tarde, cuando ya no quedaba dinero para cubrir los pagos.

Sin embargo, muchos afectados rechazan esta explicación, argumentando que es imposible que haya 225 participaciones de más, ya que un niño de tres años podría hacer esa cuenta. Algunos denuncian que el club ha cobrado más de lo debido, dejando a otros sin su premio. La situación ha generado malestar en la comunidad, con decenas de afectados reunidos para analizar el problema.

El Ayuntamiento ha emitido una declaración institucional en la que expresa su deseo de que se encuentre una solución justa y transparente, reconociendo el malestar y la incertidumbre que esta situación está causando en muchas familias. Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y los afectados esperan que se aclare cuanto antes, para recuperar la tranquilidad y el dinero que les corresponde





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