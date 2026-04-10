Polémica en el Bernabéu: El Real Madrid empata con el Girona y la afición protesta

Un partido marcado por la controversia: El Real Madrid y el Girona empatan en un encuentro donde una jugada polémica en el área desata la polémica. La afición blanca muestra su descontento y el equipo se enfrenta a una situación complicada en La Liga y a las puertas de los cuartos de final de la Champions.

La controversia se apoderó del Real Madrid - Girona , un encuentro que hasta los minutos finales parecía transcurrir sin sobresaltos. Durante los primeros 88 minutos, la dinámica del partido no generó incidentes mayores, limitándose a un desarrollo futbolístico relativamente normal. Sin embargo, todo cambió drásticamente en el tramo final del encuentro, desatando una oleada de polémica que aún resuena en el ambiente futbolístico.

La jugada que encendió la mecha involucró a Mbappé, quien, a pesar de no haber tenido su mejor día en cuanto a rendimiento, intentó generar peligro en el área rival. Después de sortear a varios defensores del Girona con sus característicos regates, Mbappé sufrió un contacto con el codo de Vitor Reis en la cara. Dicho contacto, evidente y que claramente interrumpió la progresión del delantero francés, no fue sancionado como penalti por el árbitro principal, Alberola Rojas. El VAR, a su vez, tampoco intervino para sugerir una revisión de la jugada, lo que provocó una airada reacción del estadio Santiago Bernabéu. La afición blanca, ya de por sí impaciente con el desempeño del equipo, estalló en protestas. Antes de la polémica, el público ya había manifestado su descontento con silbidos, evidenciando una creciente frustración por el juego del Real Madrid, una situación que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la temporada. \El partido, en sí mismo, estuvo marcado por altibajos. El Real Madrid se adelantó en el marcador gracias a un golazo de Valverde, quien conectó un potente disparo desde fuera del área que, aunque no exento de responsabilidad por parte del portero Gazzaniga, significó la ventaja temporal para los merengues. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Lemar igualó el encuentro con otro espectacular disparo de larga distancia que sorprendió a Lunin. A partir de ese momento, el Real Madrid intensificó su presión, cercando al Girona en su propio campo, pero sin lograr materializar el dominio en claras ocasiones de gol. El equipo dirigido por Arbeloa, una vez más, evidenció una preocupante falta de creatividad en ataque, recurriendo en exceso a las jugadas individuales de Mbappé y Vinícius, quienes, aunque capaces de generar peligro, se vieron limitados por la falta de apoyo colectivo. Esta situación genera aún más preocupación si se considera que el Real Madrid se encuentra a tan solo cinco días de disputar el crucial partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich, un encuentro en el que están obligados a remontar si desean seguir compitiendo por el título europeo. \El empate frente al Girona, sumado a otros resultados desfavorables, complica aún más la situación del Real Madrid en la Liga. Si el Barcelona vence al Espanyol en el próximo encuentro, la distancia entre el líder y el equipo blanco se ampliará a nueve puntos, una diferencia que, a estas alturas de la temporada, se antoja difícil de remontar. El Girona, por su parte, se marcha del Bernabéu con un valioso punto, recompensa a una actuación sólida y consistente. Los dirigidos por Míchel, se mantienen en la parte media de la tabla clasificatoria y afrontarán su próximo compromiso liguero en casa, recibiendo al Real Betis. La polémica arbitral empaña un encuentro que, de no ser por la jugada del penalti no pitado, habría pasado por alto, pero que ahora se convierte en tema de debate y análisis, poniendo en tela de juicio el rendimiento del equipo, las decisiones arbitrales y la gestión del VAR





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