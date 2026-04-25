Pogacar y Evenepoel, favoritos en la exigente Lieja-Bastoña-Lieja 2026

La 112ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja se presenta como un desafío épico para los ciclistas, con un recorrido de más de 250 kilómetros y un duelo prometedor entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.

La emblemática Lieja-Bastoña-Lieja , conocida como ‘La Decana’ del ciclismo, se prepara para su 112ª edición este domingo, prometiendo un espectáculo deportivo de alto nivel. El recorrido, que se mantiene fiel a su tradición exigente, abarca más de 250 kilómetros y pondrá a prueba la resistencia, la estrategia y la capacidad de los ciclistas para afrontar las duras subidas y los rápidos descensos que caracterizan esta clásica.

La carrera, con inicio y final en la ciudad de Lieja, se ha consolidado a lo largo de los años como una de las pruebas de un día más prestigiosas del calendario ciclista, atrayendo a los mejores corredores del mundo. La esencia de la Lieja-Bastoña-Lieja reside en su dificultad, un desafío que ha resistido el paso del tiempo y que continúa atrayendo a los ciclistas más ambiciosos.

Los once puertos que conforman el recorrido, con especial énfasis en los tres finales – La Redoute, Des Forges y Roche-aux-Faucons – son el escenario perfecto para desatar ataques decisivos y seleccionar a los verdaderos contendientes a la victoria. El desnivel acumulado supera los 4.400 metros, lo que convierte a esta carrera en una prueba de fondo implacable.

La última ascensión, situada a tan solo 13 kilómetros de la meta, puede ser el punto de inflexión definitivo, un lugar donde los escaladores más fuertes pueden marcar la diferencia y asegurar el triunfo. Tadej Pogacar, el joven prodigio esloveno, llega a la Lieja-Bastoña-Lieja con la ambición de grabar su nombre aún más profundamente en la historia del ciclismo.

Tras su reciente participación en la París-Roubaix, donde no pudo alcanzar la victoria, Pogacar busca redimirse y sumar su cuarta victoria en esta prestigiosa carrera, igualando así el récord de Alejandro Valverde y acercándose al legendario Eddy Merckx, máximo ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja con cinco triunfos. El esloveno ha demostrado ser un ciclista versátil y completo, capaz de rendir a un alto nivel tanto en las subidas como en los descensos, y su talento innato lo convierte en el principal favorito para la victoria.

Sin embargo, la tarea no será fácil, ya que deberá enfrentarse a un rival formidable como Remco Evenepoel, el campeón belga que ha conquistado la Lieja-Bastoña-Lieja en dos ocasiones (2022 y 2023). Evenepoel, conocido por su potencia y su capacidad para mantener un ritmo elevado en las subidas, buscará su tercera victoria en la carrera y acercarse a los corredores con más palmarés en esta competición.

El duelo entre Pogacar y Evenepoel promete ser uno de los puntos culminantes de la Lieja-Bastoña-Lieja, un enfrentamiento épico entre dos de los ciclistas más talentosos de la actualidad. Además de la batalla entre Pogacar y Evenepoel, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 presenta una lista de aspirantes que podrían dar la sorpresa y luchar por la victoria final.

Paul Seixas, la joven promesa del ciclismo francés, llega a la carrera con la confianza por las nubes tras su reciente victoria en la Vuelta al País Vasco. Otros nombres a tener en cuenta son Tom Pidcock, Lenny Martínez, Romain Grégoire, Mattias Skjelmose y Cian Uitdebroeks, ciclistas con talento y potencial que podrían aprovechar cualquier oportunidad para destacar. La Lieja-Bastoña-Lieja es una carrera impredecible, donde la suerte y la estrategia juegan un papel fundamental.

La edición de este año promete ser especialmente emocionante, con un recorrido exigente, un elenco de ciclistas de primer nivel y un duelo apasionante entre Pogacar y Evenepoel. Los aficionados al ciclismo podrán disfrutar de la carrera en directo a través de Teledeporte de RTVE y Eurosport 2, así como en las plataformas online RTVE Play, HBO Max, Movistar plus y Dazn.

La carrera comenzará a las 13:00 horas del domingo 26 de abril de 2026, con una duración estimada de entre tres y tres horas y media





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