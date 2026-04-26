Pogacar conquista la Lieja-Bastoña-Lieja por cuarta vez

Tadej Pogacar se impone en la Lieja-Bastoña-Lieja con una exhibición de fuerza y estrategia, asegurando su cuarta victoria en este monumento del ciclismo. El esloveno desató su potencia en la Côte de la Roche-aux-Faucons, dejando atrás a sus rivales y consolidando su dominio en el ciclismo mundial.

Tadej Pogacar ha revalidado su dominio en el ciclismo mundial con una victoria contundente en la Lieja-Bastoña-Lieja . El corredor esloveno desató su potencia en la Côte de la Roche-aux-Faucons, a 14 kilómetros de la meta, dejando atrás a sus rivales y marchando en solitario hacia su cuarta victoria en este prestigioso monumento del ciclismo.

La exhibición de Pogacar fue una demostración de fuerza, estrategia y una mentalidad implacable que ha convertido al ciclista de UAE Emirates - XRG en una figura imponente en el deporte. Su ataque decisivo en la Côte de la Roche-aux-Faucons fue el punto culminante de una carrera marcada por sus constantes demarrages, que desestabilizaron y agotaron a sus competidores, incluyendo al prometedor Paul Seixas (Decathlon - CMA CGM).

La carrera se desarrolló con Pogacar marcando el ritmo y probando a sus adversarios desde la Côte de La Redoute. Solo el joven ciclista francés de 19 años logró seguir su rueda inicialmente, pero la superioridad de Pogacar se hizo evidente a medida que avanzaba la carrera. El campeón del mundo demostró una capacidad única para lanzar ataques sucesivos, cada uno más devastador que el anterior, hasta que sus rivales se vieron incapaces de responder.

Esta táctica implacable, combinada con su excepcional forma física, le permitió abrir una brecha insuperable en los kilómetros finales, asegurando su victoria con una demostración de poderío en la subida final. La Lieja-Bastoña-Lieja se ha consolidado como una de las carreras más importantes en el palmarés de Pogacar, reafirmando su estatus como uno de los mejores ciclistas de la historia.

Esta victoria no solo representa un triunfo deportivo para Pogacar, sino también una confirmación de su capacidad para superar cualquier desafío. Su dominio en la Lieja-Bastoña-Lieja es un testimonio de su dedicación, talento y una estrategia de carrera impecable. El esloveno ha demostrado una vez más que es capaz de adaptarse a cualquier terreno y de superar a sus rivales en los momentos más cruciales.

La carrera también sirve como un escaparate para el talento emergente, como el joven ciclista francés que demostró su potencial al seguir el ritmo de Pogacar durante un tiempo. Sin embargo, la experiencia y la fortaleza mental de Pogacar fueron factores decisivos para asegurar su victoria. La Lieja-Bastoña-Lieja 2024 quedará grabada en la memoria de los aficionados al ciclismo como una exhibición de dominio absoluto por parte de Tadej Pogacar.

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