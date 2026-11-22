La candidata de Podemos anuncia la eliminación del régimen fiscal para extranjeros ricos para proteger el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias españolas en ciudades como Barcelona.

La candidata de Podemos, Irene Montero, ha anunciado la intención de suprimir el régimen fiscal conocido como Ley Beckham, una medida que considera otorga privilegios financieros desproporcionados a los expatriados de alto poder adquisitivo que residen temporalmente en España. Esta propuesta se enmarca dentro de una estrategia más amplia para abordar la crisis de acceso a la vivienda, argumentando que la presencia de este colectivo internacional está contribuyendo significativamente a la escalada de precios en el mercado inmobiliario urbano.

El mecanismo de la Ley Beckham y sus efectos

La Ley Beckham permite a las personas que establecen su residencia fiscal en España tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes en lugar de aplicarles el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Bajo este régimen especial, los beneficiarios pagan una tarifa plana del veinte por ciento sobre sus primeros 600.000 euros de ingresos anuales, sin tributar en España por las rentas obtenidas en el extranjero, salvo que provengan de actividades laborales desarrolladas en territorio español.

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Esta estructura fiscal ha sido criticada por sectores que sostienen que facilita la entrada de capital extranjero con costes tributarios reducidos, lo que, según sus detractores, distorsiona el mercado local. El gobierno actual, liderado por el PSOE, ha mantenido esta norma hasta la fecha, justificándola como una herramienta para atraer talento y inversión extranjera, aunque la presión para reformarla o eliminarla ha ido en aumento.

Posiciones de los actores políticos involucrados

Irene Montero defendió esta postura durante un acto en Barcelona, específicamente en el patio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, donde se reunió con aproximadamente 2.500 personas según la organización del evento. En su intervención, Montero expresó su incredulidad ante la idea de que el Estado español debiera subsidiar a los expatriados por su riqueza, alegando que esto permite a estos individuos utilizar su poder adquisitivo para dedicarse al negocio inmobiliario, encareciendo la vida en ciudades como Barcelona, Málaga y Sevilla.

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Antes de la intervención de la lista mayor de Esquerra Republicana de Catalunya, que contó con las voces de Elisenda Alamany, Oriol Junqueras y el cabeza de lista al Congreso, Gabriel Rufián, Montero hizo una pausa significativa para recalcar su mensaje. Utilizando la frase en inglés "I love Barcelona", retrató a un expatriado que, aunque afirma amar la ciudad, está "alucinando" con lo asequible que resulta vivir allí gracias a sus altos salarios internacionales, mientras simultáneamente expulsa a las familias y a la juventud local de sus barrios tradicionales.

La coalición política que lidera Montero ha declarado que, aunque no comparten todas las posturas de sus aliados catalanes, mantienen una lealtad compartida y profunda hacia los valores republicanos, feministas y antifascistas. Este compromiso incluye, según sus declaraciones, un firme respaldo al derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro, un principio central en la dinámica política que ahora conecta la reforma fiscal con las reivindicaciones territoriales y sociales.

Impacto en el mercado de vivienda y próximos pasos

La propuesta de Podemos va más allá de la mera reforma tributaria; incluye también la prohibición de los pisos turísticos, una medida complementaria diseñada para liberar oferta de vivienda residencial en el centro de las grandes ciudades. El argumento principal es que la combinación de la Ley Beckham y la expansión de la alquiler turístico crea una presión demográfica y económica que expulsa a la población local, especialmente a los jóvenes y a las familias con ingresos medios o bajos.

Estos cambios forman parte de un programa político que busca revertir la tendencia actual del mercado de la vivienda en España. Al eliminar los incentivos fiscales para los expatriados y restringir el alojamiento turístico, el objetivo declarado es reducir la demanda especulativa y permitir que los residentes permanentes, que pagan impuestos plenos bajo el IRPF, puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado inmobiliario.

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Es importante destacar que la encuesta mencionada en el contexto de estas declaraciones no es científica y solo refleja la opinión de los lectores que eligieron participar, por lo que sus resultados no representan necesariamente la opinión general de la población. No obstante, la posición de Podemos se ha solidificado como una postura política concreta que busca influir en la agenda legislativa futura, planteando un choque frontal con las políticas de atracción de inversión internacional que han caracterizado a los gobiernos anteriores.

La discusión sobre la Ley Beckham y su impacto social continuará siendo un tema central en el debate público español. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, especialmente en destinos turísticos como Barcelona, Málaga y Sevilla, se verán afectados directamente por cualquier cambio normativo, mientras que los expertos económicos continúan analizando los posibles efectos macroeconómicos de privar al Estado de esta fuente de recaudación específica.