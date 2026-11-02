Podcast une exilio franquista y conflicto en Gaza para reflexionar sobre memoria

La serie 'Escuchando' conecta la huida republicana en 1939 con refugiados actuales. Un análisis sobre memoria histórica, exilio y empatía en tiempos de guerra.

La serie de podcast titulada Escuchando, producida por La República independiente de la Radio, ha ganado reconocimiento por su enfoque narrativo único que entrelaza testimonios históricos con contextos contemporáneos. El programa logra conectar las vivencias de los exiliados españoles durante los años iniciales del régimen franquista con las experiencias actuales de personas que huyen de conflictos bélicos, como la situación en Gaza en el año 2025. Esta aproximación busca generar una reflexión profunda sobre la naturaleza del exilio, la memoria colectiva y la empatía en un mundo marcado por la deshumanización.

El poder de la entrevista familiar

La autora de esta recomendación cultural recuerda con viveza un trabajo escolar de su adolescencia en un instituto público. Cuando tenía trece años, su profesora de historia les asignó entrevistar a un familiar mayor, como su abuelo Julio, sobre su infancia y juventud durante la Guerra Civil, la posguerra y la dictadura franquista. El objetivo pedagógico era alejarse de la teoría abstracta para comprender la historia reciente a través de la experiencia directa de una persona viva. Esta decisión personal permitió descubrir un pasado ajeno y doloroso que contrastaba con la imagen cariñosa del abuelo.

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Julio, nacido en 1936, no recordaba los combates bélicos directamente, pero sí describió con crudeza la vida bajo la escasez. Habló de las plagas de piojos y chinches, del hambre constante y del uso de cartillas de racionamiento. También mencionó la prohibición del idioma gallego, las desapariciones forzadas y las muertes de conocidos. Esta conversación despertó una conciencia histórica crucial, revelando que la dictadura no era un relato lejano, sino una realidad presente en la memoria de su familia, un tema que rara vez se discutía abiertamente.

Un diálogo entre 1939 y 2025

La serie Escuchando supera el escepticismo habitual hacia las producciones que mezclan realidad y ficción. A diferencia de otros proyectos donde esta mezcla puede generar distancia emocional, esta iniciativa logra una conexión poderosa al entrelazar el testimonio real de Duha Alzaiti con un personaje ficticio llamado Lola. Duha es una mujer gazatí que llegó a España en 2025 huyendo del genocidio. Su historia se cruza con la de Lola, una republicana que, por orden de la actriz Vicky Luengo, narra su huida a pie hacia Francia en 1939 por la carretera Nacional II.

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Los paralelismos entre las vivencias de ambas mujeres tejen un diálogo innegable sobre las guerras y los refugiados. La serie evidencia con fuerza que hubo un tiempo en que los españoles fueron precisamente esos refugiados que hoy observamos desde fuera. Este ejercicio de perspectivismo se presenta como una herramienta necesaria para combatir el olvido. La narrativa invita a escuchar con atención, demostrando que la experiencia del exilio trasciende el tiempo y las fronteras geográficas.

Reflexión sobre neurociencia y pensamiento

Además de la carga histórica, el programa ofrece una dosis de ciencia y humor en episodios dedicados a la neurociencia cognitiva. Un capítulo reciente aborda la fascinante pregunta sobre cómo piensa cada individuo. Se exploran las diferencias entre quienes experimentan un monólogo interior, escuchando sus pensamientos en su cabeza, conocido como endofasia, y quienes piensan de forma abstracta y visual, sin voz interior, situación conocida como anendofasia.

Los estudios indican que la endofasia es la condición predominante en la mayoría de las personas. En contraste, la anendofasia afecta a poco más del cinco por ciento de la población. La autora del texto confiesa haber quedado atrapada en un bucle de autocuestionamiento mientras escuchaba el episodio, intentando ubicarse en una u otra categoría neurocognitiva. Esta reflexión personal ha derivado en una búsqueda activa de experiencias ajenas, preguntando a los conocidos cómo ocurren sus procesos mentales internos.

Un campo de estudio en expansión

La investigación científica sobre estos procesos cognitivos representa un campo fascinante pero aún poco explorado en la neurociencia. Las dudas sobre si pensamos todos de la misma forma llevan a analizar cómo se realizan estos estudios complejos. La serie continúa invitando a la audiencia a cuestionar su propia percepción de la realidad y la historia. Al combinar el rigor del testimonio histórico con la curiosidad científica, ofrece una perspectiva amplia sobre la condición humana.

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La narrativa no se limita a la intensidad emocional del exilio, sino que amplía el horizonte hacia la comprensión de la mente humana. Negar la historia de quienes cruzaron las fronteras en los años treinta del siglo pasado es ignorar una parte oscura y fundamental de la identidad colectiva. Los hombres y mujeres que huyeron a pie, bajo bombardeos y asediados por el hambre, dejaron una huella que estas obras buscan preservar. La serie se consolida así como un ejercicio de memoria vital.