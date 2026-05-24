PNV: Aitor Esteban criticó a Sánchez y sus planes mientras estuvo en Durango (Bizkaia) para las elecciones municipales de 2027.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez y su falta de rumbo y estabilidad mientras iba a las elecciones municipales de 2027, en Durango, Bizkaia.

presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería irresponsable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada", ha declarado este domingo en Durango, Bizkaia, cuando quedan un año para las elecciones municipales de 2027.

Tras sus palabras, fuentes de Moncloa han reconocido "su derecho a su opinión, pero no la comparten". Además, han destacado la intención del Gobierno de agotar la legislatura en verano 2027. Respetan su opinión, pero no la comparten





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