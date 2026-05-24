En marzo de 2020, los directivoos de Plus Ultra decidixc3xb3n que necesitaban llegar a las ayudas que el Consejo de Ministros habxc3xa1 aprobado dentro del Decreto Ley de medidas urgentes para responder al impacto econxc3xomiaco de la Covid. Con frecuencia, buscaban una doble vxc3xa1a: una a travxc3xa9s del entonces ministro de Transportes, Josxe9 Luis Axc3xb1obos, y otra a travxc3xa9s de Zapatero y sus hijas.

Los directivos de Plus Ultra recurrieron a Zapatero por ser "pro Sxc3xa1nchez y pro Mxc3xa1duro": "El fin justifica los medios"El objetivo de estas conversaciones era obtener unas ayudas que el Consejo de Ministros había aprobado dentro del Decreto Ley de medidas urgentes para responder al impacto econxc3xomiaco de la Covid en la organizacixc3xb3n.

Con frecuencia, buscaban una doble vxc3xa1a: una a travxc3xa9s del entonces ministro de Transportes, Asxc3xadbalos, y otra a travxc3xa9s de Zapatero y sus hijas. Los informes de la UDEF indican que los directivos de la empresa debatieron con Zapatero y sus hijas sobre su accxc3xa9s a los fondos de la red de la axc3xbalixc3xa1na Plus Ultra y sobre cxc3xb4mo obtener esas ayudas para las empresas afectadas por la pandemia.

Estos son algunos de los hallazgos de los informes de la UDEF





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