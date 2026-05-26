Plus Ultra: Caso de testaferros y presuntos delitos en la trama de rescates y negocios en Venezuela y China

El caso Plus Ultra involucra a varias figuras destacadas, entre ellas Julio Martínez, conocido como Julito, quien es señalado por la UDEF como testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Se le vincula con pagos al expresidente y negocios en Venezuela y China. Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra durante el rescate de 2021, está en busca y captura por presunto blanqueo de capitales. Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, es investigado por supuesta información privilegiada. Danilo Diazgranados, empresario venezolano, es acusado de sobornar a Zapatero, mientras que Simon Verhoeven es señalado como prestamista de la aerolínea, con conexiones en paraísos fiscales.
Más allá de Julio Martínez, según se va despiezando el sumario de la presunta trama, van apareciendo personajes cruciales para los investigadores
La UDEF detalla la supuesta red con la que Plus Ultra pagó a ZapateroEl informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia...
La UDEF sospecha que la SEPI eliminó documentos del rescate de Plus UltraOtras noticias: la Fiscalía de EE.UU. abre una nueva causa penal contra Nicolás Maduro, y los créditos para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid 19 ponen en aprietos al ICO y a la banca
Zapatero en la trama de corrupción de Plus UltraLa Unidad de Inteligencia Financiera (UDEF) atribuye al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el liderazgo de una trama de corrupción por hechos como haber confeccionado una lista de destinatarios de informes reales de consultoría o comer con Julio Martínez el día antes de que este aborde con un tercero la creación de una sociedad en Dubái. Además, los atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida.
Investigación sobre Plus Ultra y la influencia de Zapatero en VenezuelaEl sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero revela cómo Plus Ultra presumía del poder del expresidente en Venezuela y cómo facilitaba gestiones clave en asuntos de política y negocios internacionales. La Fiscalía considera sólidos los indicios de su vinculación en estos asuntos.
