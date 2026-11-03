Pluriempleo en España supera 603.000 personas y marca récord en el tercer trimestre

El pluriempleo en España alcanza un máximo histórico con 603.000 trabajadores, creciendo un 8% anual debido a la pérdida de poder adquisitivo y la inflación postpandemia en el sector servicios.

El mercado laboral español registra una cifra sin precedentes para esta época del año al superar los 603.000 pluriempleados durante el tercer trimestre. Este dato consolida un máximo histórico en el periodo veraniego, reflejando un cambio estructural en la forma de trabajar de millones de personas.

La expansión de esta figura laboral es alarmante por su velocidad, ya que el número de personas con más de un trabajo creció un 8% anual. Esta tasa de crecimiento es cuatro veces más rápida que la del empleo general, que solo alcanzó un aumento del 2%. La disparidad entre ambos ritmos indica que la precariedad y la necesidad de ingresos adicionales están imponiéndose sobre la estabilidad laboral tradicional.

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El sector servicios lidera la concentración laboral

Aproximadamente el 80% de los trabajadores que recurren al pluriempleo provienen del sector servicios, siendo la hostelería el principal motor de esta tendencia. La estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la mayoría de estos individuos encuentran su empleo adicional, o incluso terciario, dentro del mismo ámbito profesional. Por ejemplo, camareros y cocineros suelen trabajar para más de un establecimiento simultáneamente para cubrir sus necesidades económicas.

Este fenómeno no es un giro repentino en la economía, sino una recuperación tras la caída drástica producida durante la crisis financiera y la pandemia. Sin embargo, la magnitud actual es considerablemente mayor. La cantidad de trabajadores con más de un empleo se ha elevado un 36% respecto a los años previos a la irrupción de la Covid, marcando un punto de inflexión definitivo en el mercado de trabajo.

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La pérdida de poder adquisitivo como detonante clave

El factor detonante principal de este aumento masivo es la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la población frente a la inflación persistente. Tras la recuperación postpandemia, la vuelta a más oportunidades laborales no ha bastado para compensar la erosión del salario real. El salario medio permite actualmente comprar menos productos en la cesta de la compra que hace cinco años, obligando a los trabajadores a buscar ingresos complementarios.

El constante incremento de los precios por encima de los salarios ha llevado a que se disparen los casos de personas que necesitan mantener más de un empleo para sobrevivir. Se trata de una consecuencia directa del empobrecimiento de los trabajadores, un fenómeno que va a más y que está redefiniendo la calidad de vida de una gran parte de la fuerza laboral nacional.

Proyecciones y consecuencias laborales futuras

Las proyecciones para 2026 sugieren que esta divergencia entre el crecimiento del pluriempleo y la ocupación general aumentará. Según los cálculos realizados con los datos del INE para lo que va de año, el pluriempleo ha crecido un 11,1% más que en 2025 en el conjunto de los tres trimestres. Todo indica que el cuarto trimestre del año mantendrá la tónica de romper un nuevo récord histórico.

La consecuencia inmediata de este crecimiento sostenido es un mayor desgaste laboral y la necesidad de gestionar horarios fragmentados para conciliar las distintas jornadas. La proporción de empleados con varios trabajos está indicando un aumento claro de la precariedad, lo que podría traducirse en futuros desafíos de salud laboral y equilibrio personal para una cifra creciente de españoles.