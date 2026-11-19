La reforma legal otorga al inquilino 15 días al propietario para responder requerimientos de reparación. Conoce tus derechos y obligaciones en el alquiler.

Una reciente reforma legal, cuyo texto oficial fue publicado el 19 de noviembre de 2026 y que permanece pendiente de convalidación definitiva por la Diputación permanente del Congreso de los Diputados, ha establecido un plazo estricto de quince días naturales para que el propietario responda a los requerimientos de reparación antes de que el inquilino pueda proceder a realizar las obras por su cuenta. Esta medida busca equilibrar las relaciones contractuales en un mercado marcado por la crisis del alquiler, donde numerosos arrendatarios prefieren tolerar averías o actuar de forma unilateral por temor a disputas o incrementos futuros en la renta mensual. La normativa actual, complementada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), define con precisión quién asume la responsabilidad financiera de cada tipo de incidencias técnicas.

Distribución legal de costes por reparaciones

La LAU distingue claramente entre reparaciones necesarias para mantener la habitabilidad, que corren por cuenta del arrendador, y pequeñas reparaciones derivadas del desgaste ordinario, cuya responsabilidad recae sobre el inquilino según el artículo 21.4. El abogado Alberto Torres, presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), aclara que el arrendador no puede subir la renta para hacer frente a las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, tal como establece el artículo 21.1 de la normativa vigente. Sin embargo, si el daño es causado por mal uso o negligencia del inquilino, la responsabilidad de pago es exclusiva de este último.

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La reforma introducida por el reciente RD-Ley 29/2026 mantiene esta distribución de costes en el régimen de vivienda habitual, pero introduce un cambio significativo para el alquiler de vivienda temporal. En este último caso, el nuevo artículo 21 bis establece que las pequeñas reparaciones también quedan a cargo del arrendador. Esta distinción es fundamental, ya que elimina una de las principales fuentes de conflicto en contratos de corta duración, obligando al propietario a asumir costes que anteriormente podían ser trasladados al inquilino en estos tipos de arrendamientos específicos.

Identificación de origen versus síntoma del desperfecto

La determinación de quién debe pagar una avería específica a menudo requiere analizar el origen del problema más que el síntoma evidente. Por ejemplo, si una tubería se atasca debido a la eliminación incorrecta de servilletas de papel o toallitas higiénicas por el inodoro, se considera un mal uso directo y el coste corresponde íntegramente al inquilino. No obstante, en casos más complejos, la distinción no es tan inmediata. Una fuga de agua causada por una tubería deteriorada o una instalación eléctrica obsoleta es responsabilidad del propietario, mientras que un grifo que gotea o una junta gastada por el uso diario son pequeñas reparaciones a cargo del inquilino.

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En el ámbito de la electricidad, la responsabilidad varía según el componente afectado. Cambiar un mecanismo de un enchufe o una bombilla fundida es una tarea que el inquilino debe financiar, pero un fallo en el cableado, en el cuadro eléctrico general o en la instalación principal constituye un problema estructural que debe resolver el propietario. Para resolver desacuerdos sobre la naturaleza del desperfecto, la legislación no establece reglas probatorias específicas, por lo que se aplica el principio general del derecho: quien alega, prueba. Esto implica que la documentación adecuada es clave para evitar disputas costosas.

Procedimiento de requerimiento y respuesta ante pasividad

La gran novedad práctica de esta legislación es el procedimiento establecido para casos de pasividad del arrendador frente a averías que afectan a la habitabilidad, seguridad o salubridad de la vivienda. El inquilino puede requerir la reparación por escrito, adjuntando un presupuesto razonable, conforme al nuevo artículo 21.5. El propietario dispone de quince días naturales para aceptar dicho presupuesto, proponer una reparación alternativa o ejecutarla él mismo. Si el propietario no responde o se niega sin justificación, el inquilino puede realizar las obras y descontar el coste de las rentas futuras, siempre que el presupuesto sea razonable y esté debidamente justificado.

En el específico contexto del alquiler de vivienda temporal, este plazo de respuesta se reduce drásticamente a cinco días hábiles. Esta medida acelera la resolución de problemas en contratos de menor duración, donde la habitabilidad inmediata es prioritaria. Sin embargo, Alberto Torres advierte que aunque la idea de compensación unilateral en la renta es beneficiosa para el inquilino, podría generar numerosos conflictos legales y disputas entre las partes, especialmente en la interpretación de qué presupuestos se consideran razonables.

Suspensión del contrato e inhabilidad temporal de la vivienda

Si el alcance de la avería o las obras de conservación hacen que la vivienda resulte inhabitable, la normativa ofrece mecanismos de protección al inquilino. El artículo 26 de la LAU contempla la posibilidad de suspender el contrato sin abonar renta mientras dure la reparación, o incluso desistir definitivamente del contrato sin necesidad de abonar indemnización alguna. Esta protección es esencial para garantizar que los arrendatarios no queden en situaciones de vulnerabilidad extrema debido a negligencias en el mantenimiento de la propiedad.

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Para situaciones menos graves, como una rebaja proporcional de la renta o una reclamación de daños menores, el inquilino debe acudir a las reglas generales del Código Civil y considerar las circunstancias específicas de cada caso. La documentación meticulosa, incluyendo fotos, vídeos e informes técnicos de peritos, así como la firma del documento de estado de la vivienda al finalizar el contrato conforme al nuevo artículo 36.7, es fundamental. Este último punto presume que la vivienda se entregó en buen estado si no se reflejan desperfectos, protegiendo así al inquilino de reclamaciones injustas al desalojar la propiedad.