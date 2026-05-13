Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid abre sus puertas con un cartel épico para la Feria de San Isidro

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este miércoles 13 de mayo con un cartel épico para la Feria de San Isidro. El histórico ruedo acoge una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la feria más importante de Madrid y una de las más importantes de nuestro país. El cartel presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo, combinando legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este miércoles 13 de mayo. El histórico ruedo acoge una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro, un motivo de fiesta en la capital durante todo el mes.

El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas. Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo.

Se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país. Varias jornadas, como la de hoy, ya han colgado el cartel de «no hay billetes» para las categorías principales





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