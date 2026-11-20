La presidenta de la Comunidad de Madrid enfrenta críticas por la compra de un ático. El PSOE exige explicaciones sobre el gasto de 7 millones y la investigación en el Tribunal de Cuentas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un intenso debate político tras las críticas lanzadas por la oposición sobre la adquisición de un ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid. El conflicto surge tras la revelación de que esta propiedad inmueble fue comprada, lo que ha generado interrogantes sobre el destino y el uso de los fondos públicos involucrados en la transacción.

Dudas sobre el uso del ático adquirido

La empresa pública Planifica Madrid ha sido el vehículo a través del cual se realizó la compra del inmueble, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar directamente si la presidenta de la Comunidad de Madrid adquirió la propiedad para un uso personal. Durante sus primeras declaraciones al respecto, Isabel Díaz Ayuso descartó rotundamente esta hipótesis, intentando enmarcar la situación de una manera que minimizara la implicación directa en un beneficio privado.

Also read Ayuso, sobre las elecciones: 'España tiene diez días para decidir si se suicida'

A lo largo del verano, la presidenta ha mantenido una línea de defensa consistente en afirmar que el ático no es su casa, ni su residencia principal, y que no fue comprado para ella personalmente. Además, ha asegurado que nadie le compró nada a Isabel Díaz Ayuso, insistiendo en que ella entendía perfectamente la naturaleza de la operación y defendiendo su postura contra lo que considera una campaña en su contra motivada por el caso del ático.

Posiciones del PSOE y demandas de transparencia

El Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad de Madrid, conocido como PSOE-M, ha lanzado un ataque frontal contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. La formación socialista ha afirmado que no hay excusa que valga y ha pedido a la presidenta que explique detalladamente la orden de comprar el piso, justificando los motivos y el propósito detrás de la adquisición. Asimismo, señalan la magnitud del gasto, que asciende a casi 7 millones de euros, dinero que proviene de los contribuyentes madrileños y que, según su argumento, no han sido capaces de recuperar o justificar adecuadamente.

Advertisement

Pilar Sánchez Acera, la secretaria de Organización del PSOE-M, ha advertido que más que un simple error administrativo, la señora Ayuso podría haber cometido un delito. Ha reclamado explicaciones urgentes sobre quién dio la orden de compra y por qué se adquirió ese ático específico, subrayando la necesidad de esclarecer los detalles financieros y legales de la operación que impactan en las arcas públicas.

La tensión política no se limita al terreno parlamentario o mediático, sino que también tiene una dimensión judicial y fiscal. Pilar Sánchez Acera ha recordado que el caso ya ha sido presentado ante el Tribunal de Cuentas, lo que implica una revisión formal de las cuentas y actuaciones públicas. Además, la situación está siendo investigada activamente en los tribunales de justicia ordinarios, donde existe una denuncia en curso que espera las diligencias de la juez para avanzar en la resolución de las dudas planteadas.

Contexto político y debates electorales

Este incidente se produce en un momento de alta tensión política, coincidiendo con debates electorales y cara a cara en redes sociales que han marcado la agenda pública. La reacción de figuras políticas como Gabriel Rufián, Ada Colau e Irene Montero ha sido significativa, con comentarios que cuestionan la asesoría y las estrategias políticas de los líderes enfrentados, señalando que si un candidato como Feijóo es superado en el debate, puede indicar deficiencias en su equipo.

Mientras tanto, la logística electoral avanza con cambios importantes, como la ampliación del plazo para el voto por correo hasta el 26 de noviembre, tras una caída del 59% en las solicitudes. Este ajuste, anunciado por la Junta Electoral Central, permite a los electores depositar sus papeletas hasta las 14:00 horas de esa fecha, asegurando la participación a pesar de los desafíos iniciales en la petición de documentos. La verificación de las declaraciones de Pedro Sánchez y Feijóo en temas como vivienda, pensiones e impuestos continúa siendo un foco de atención para la ciudadanía.