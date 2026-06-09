Playoffs Liga Endesa: semifinales con sorpresas y cuatro aspirantes al título

Las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa están listas con cuatro equipos, tres de ellos no cabezas de serie, buscando el título tras la sorprendente eliminación del Real Madrid. Barça, La Laguna Tenerife, Valencia Basket y Asisa Joventut disputarán series al mejor de cinco partidos.

Los playoffs de la Liga Endesa se encuentran en su fase más emocionante con el inicio de las semifinales, después de unos cuartos de final que han estado marcados por la sorpresa y la igualdad.

Por primera vez en la historia de la competición, cuatro equipos pelearán por un lugar en la final, y tres de ellos no fueron cabezas de serie en la ronda anterior, lo que refleja la competitividad extrema de esta liga. El único cabeza de serie que ha sobrevivido a los cuartos es Valencia Basket, que parte como gran favorito para alzarse con el título, después de superar con solvencia su eliminatoria.

Las semifinales se disputan al mejor de cinco partidos, lo que permitirá que la emoción se mantenga alta y las series podrían extenderse hasta el 17 o 18 de junio si llegan al quinto encuentro. El FC Barcelona Basket ha logrado su pase a las semifinales tras vencer de manera contundente a UCAM Murcia en el segundo partido de la eliminatoria por 76 a 100.

Esta victoria ha servido para lavar la imagen del equipo tras la eliminatoria del año pasado y llegan con confianza para luchar por el título de la Liga Endesa. Su rival será La Laguna Tenerife, el equipo que ha protagonizado la mayor sorpresa de estos playoffs al eliminar al Real Madrid, campeón vigente y que llegaba como primer clasificado de la fase regular.

Es solo la segunda vez en la historia de los playoffs que el octavo clasificado derrota al primero. El conjunto tinerfeño se apoya en la veteranía y el acierto de su pareja de bases, Patty Mills, con 29 puntos, y Marcelinho Huertas, con 23 puntos, para intentar seguir haciendo historia. En la otra semifinal se medirán Valencia Basket y Asisa Joventut.

Valencia Basket, como único cabeza de serie superviviente, es el gran favorito después de deshacerse de Bilbao Basket con autoridad, apoyado en la magnífica actuación de sus jugadores Taylor y Sako, ambos con 18 de valoración. Su rival, Asisa Joventut, también conocido como Penya, ha sido el último equipo en clasificarse para semifinales tras eliminar a Baskonia, que acabó tercero en la liga regular.

Es la primera vez en tres años que el equipo verdinegro llega a esta ronda, en parte gracias a un excelente rendimiento en el tiro exterior liderado por Ricky Rubio, que anotó 23 puntos, su récord personal en unos playoffs, y que vivirá su séptima participación en unas semifinales de la ACB. El calendario de las semifinales ya está definido.

La serie entre Barça y La Laguna Tenerife comenzará el martes 9 de junio con el primer partido, seguido del tercer encuentro el sábado 13 de junio, y si es necesario un quinto partido se jugará el miércoles 17 de junio. Por su parte, el duelo entre Valencia Basket y Asisa Joventut arrancará el miércoles 10 de junio, con el tercer encuentro programado para el domingo 14 de junio y un posible quinto partido el jueves 18 de junio.

Todos los partidos están programados para las 20:00 horas. Los aficionados podrán seguir estos playoffs de la ACB a través de la plataforma DAZN, que posee los derechos de emisión de la competición en España.

Además, algunos encuentros, como la eliminatoria entre Barça y La Laguna Tenerife, también se transmitirán por los canales de Movistar Plus, incluyendo M+ y #Vamos, ampliando las opciones para no perderse ninguno de los partidos decisivos de la lucha por el título de la Liga Endesa





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