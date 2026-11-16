Plataforma Inclusiva presenta 12 prioridades para políticas de discapacidad en elecciones 2026

La entidad reclama 106 medidas concretas para garantizar empleo, salud y vivienda accesible antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en España.

La entidad Plataforma Inclusiva ha dado a conocer un documento detallado con motivo de las próximas elecciones generales programadas para el 29 de noviembre de 2026. Este material incluye 106 propuestas concretas organizadas en 12 prioridades estratégicas dirigidas a todas las formaciones políticas que competirán por el poder legislativo.

El objetivo principal es instar a los candidatos y partidos políticos a asumir compromisos firmes que salvaguarden el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con necesidad de apoyo. La iniciativa busca traducir los principios teóricos en medidas tangibles que mejoren la calidad de vida de este colectivo en toda España.

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Salud y vivienda como derechos fundamentales

Una de las áreas críticas destacadas en el manifiesto es la necesidad urgente de reducir las listas de espera en el sistema de salud pública. La entidad insiste en que el acceso a una atención sanitaria accesible, equitativa y adaptada debe ser una realidad, así como garantizar la asistencia personal para facilitar la autonomía.

Asimismo, el texto subraya la importancia de lograr un acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva para todos. La discapacidad no debe ser un obstáculo para la independencia residencial, por lo que se exige la eliminación de barreras arquitectónicas y la promoción de modelos de alojamiento que respeten la dignidad individual.

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Empleo digno y protección económica

El impulso al empleo digno e inclusivo constituye otro pilar esencial de estas propuestas electorales. Las organizaciones reclamadas a reforzar la protección económica de las personas con discapacidad, compensando los sobrecostes adicionales que esta situación puede generar. Se busca erradicar la precariedad laboral y promover contratos estables que permitan una plena integración social.

La plataforma también aboga por garantizar una educación inclusiva desde las primeras etapas escolares hasta la formación profesional. La eliminación de barreras en el entorno académico es fundamental para asegurar que nadie quede atrás debido a sus condiciones personales o necesidades específicas de apoyo.

Innovación digital y perspectiva de género

La digitalización y el uso de la inteligencia artificial presentan nuevos retos que deben abordarse con urgencia. Se requiere garantizar los derechos de las personas con discapacidad en un entorno cada vez más tecnológico, asegurando que la tecnología sirva como herramienta de inclusión y no de exclusión.

Existe una preocupación especial por las mujeres y niñas con discapacidad, así como por las personas que residen en el medio rural. Las políticas públicas deben incorporar de manera transversal la perspectiva de la discapacidad, prestando atención específica a los colectivos más vulnerables y con mayores necesidades de apoyo.

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Compromiso legislativo y supervisión continua

Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad exigen participar activamente en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas que les afectan. No se trata solo de escuchar, sino de co-crear las soluciones legislativas y presupuestarias que permitirán avanzar en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.

Se ha afirmado claramente que los avances legislativos son fundamentales, pero no basta con reconocer derechos sobre el papel. Es imperativo garantizar que se cumplan realmente y que todas las personas con discapacidad puedan ejercerlos, independientemente de su lugar de residencia o recursos económicos disponibles para el futuro cercano.