Planet Fitness y Les Abelles unen fuerzas en Valencia para fomentar la actividad física, el rugby inclusivo y valores como el respeto y el trabajo en equipo entre la comunidad local.

Planet Fitness y el histórico club de rugby Les Abelles han anunciado una nueva alianza estratégica que busca promover la actividad física y reforzar valores compartidos como la inclusión, el respeto y el trabajo en equipo en la ciudad de Valencia.

Planet Fitness refuerza presencia en Valencia

Planet Fitness se incorpora oficialmente al proyecto del prestigioso club valenciano, sumándose a sus iniciativas deportivas con el objetivo de conectar con la comunidad local a través del bienestar y el deporte.

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Esta cadena de gimnasios, reconocida como una de las franquicias con mayor crecimiento en todo el mundo y con el mayor número de socios entre cualquier otra marca fitness, destaca por su modelo de negocio accesible.

La compañía ha decidido fortalecer su presencia en la capital del Turia, donde actualmente mantiene una sólida operación que le permite ofrecer servicios de alta calidad a un precio competitivo para sus miembros.

La decisión de colaborar con Les Abelles responde a la visión de Planet Fitness de crear un entorno acogedor en el que todas las personas puedan entrenar y disfrutar del deporte, independientemente de su edad, condición física o experiencia previa.

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Más de cinco décadas de tradición rugbística

Les Abelles fue fundado en 1971, cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas vinculada al desarrollo del rugby en Valencia y posee una estructura deportiva amplia y diversa.

Actualmente, el club cuenta con 20 equipos con presencia en distintas categorías, desde la escuela y la cantera hasta los equipos sénior, lo que demuestra su compromiso con la formación de deportistas desde temprana edad.

Además, el club desarrolla iniciativas de rugby femenino e inclusivo, con las que trabaja activamente para acercar este deporte a personas de diferentes edades y capacidades, fomentando la diversidad en el campo de juego.

El proyecto combina la competición deportiva con una importante labor formativa y social, asegurando que el rugby sea una herramienta de integración para toda la sociedad valenciana.

Valores compartidos entre ambas entidades

La colaboración permitirá a ambas entidades impulsar diferentes iniciativas y acciones vinculadas a la actividad física y la comunidad local, creando sinergias que beneficien tanto a los socios de Planet Fitness como a los miembros del club rugbístico.

Planet Fitness acompañará a Les Abelles en su proyecto deportivo, compartiendo una visión del deporte como herramienta de bienestar, inclusión y desarrollo personal para los individuos y la sociedad.

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En Planet Fitness creen en el deporte como una herramienta para mejorar la vida de las personas y generar un impacto positivo en la sociedad, por lo que se ilusiona colaborar con un club como Les Abelles.

Este club lleva más de 50 años impulsando el rugby en Valencia y comparte la apuesta por un deporte abierto, inclusivo y accesible para todo tipo de públicos, eliminando barreras de entrada.

Para Les Abelles es una gran satisfacción contar con Planet Fitness como partner y sumar a su proyecto una compañía que comparte su forma de entender el deporte, lo que les permitirá seguir impulsando su actividad.

Compromiso con el esfuerzo y el compañerismo

Esta alianza refuerza los valores que definen a ambas organizaciones, como el esfuerzo, el respeto, el compañerismo y la inclusión, que son fundamentales tanto en el gimnasio como en el terreno de juego.

Los líderes de ambas entidades han destacado la importancia de trabajar juntos para ofrecer oportunidades únicas a la ciudadanía, utilizando el deporte como vehículo de cambio social y mejora individual.

La sinergia entre la expansión global de Planet Fitness y la arraigada tradición local de Les Abelles crea un modelo replicable de colaboración entre el sector empresarial y las entidades deportivas sin ánimo de lucro.

Ambas partes esperan que esta colaboración genere un impacto duradero en la comunidad, incentivando la práctica regular de ejercicio físico y fomentando la cohesión social a través del rugby y otras disciplinas deportivas.