Plan Especial OPE 2026: más de 3,5 millones de viajeros y 850 000 vehículos entre Europa y el norte de África

El Ministerio del Interior lanza un plan con nuevas tecnologías biométricas para gestionar un récord de tránsito estacional, movilizando a 750 trabajadores y reforzando la cooperación con Marruecos ante temperaturas extremas.

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el Plan Especial de OPE (Operación de Paso Estacional) a partir del lunes 15 de junio, con la intención de gestionar un flujo de viajeros sin precedentes entre Europa y el norte de África.

Se estima que durante el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se superarán los 3,5 millones de pasajeros y los 850.000 vehículos, lo que representa un incremento del 3 % respecto al año anterior. Este movimiento estacional, que se ha convertido en uno de los mayores flujos migratorios temporales del planeta, se concentra principalmente en los puertos de Algeciras y Tarifa, en la provincia de Cádiz, donde se concentra aproximadamente el 70 % del tráfico.

Los últimos días de julio y los primeros de agosto, junto con los dos últimos fines de semana del mismo mes, son los momentos críticos, ya que coinciden con la salida de trabajadores residentes en Europa que regresan a sus países de origen para disfrutar de las vacaciones de verano y su posterior retorno. Una de las novedades más relevantes de esta edición de la OPE es la implantación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES).

Este mecanismo digital, ya operante en 29 Estados miembros, sustituye el tradicional sellado manual del pasaporte y permite el registro automático de la huella dactilar y la imagen facial de todos los viajeros extracomunitarios. Gracias a esta tecnología, se espera una mayor rapidez y precisión en los controles, reduciendo los tiempos de espera y evitando cuellos de botella en los puertos.

No obstante, el Ministerio ha previsto un plan de contingencia que permite, en caso de incidencias técnicas, volver al procedimiento manual durante un periodo máximo de seis días. Además, se han puesto a disposición dispositivos móviles para que los viajeros que no necesiten desembarcar del vehículo puedan completar los controles biométricos sin salir del coche, garantizando así la fluidez del tránsito.

Para asegurar la seguridad y la eficiencia del proceso, el Ministerio de Interior ha movilizado a más de 750 trabajadores, entre los que se incluyen agentes de la Policía Nacional y personal de apoyo logístico. Asimismo, se ha reforzado la cooperación con las autoridades marroquíes, con el objetivo de coordinar los puntos de control y evitar interrupciones.

En sus comunicaciones, las autoridades han destacado la necesidad de estar preparados para afrontar posibles episodios de calor extremo, ya que la emergencia climática está alterando los patrones de movimiento de personas y vehículos. Se han puesto en marcha medidas de mitigación, como la instalación de sombras y la disponibilidad de agua potable en los puntos de control, para proteger tanto a los viajeros como al personal operativo.

Con estas acciones, los responsables de la OPE confían en que podrán gestionar con éxito la 36ª edición del programa, manteniendo la fluidez del paso y la seguridad de todos los implicados





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