Apple planea lanzar el iPhone 20 con chip A21 Pro y diseño curvado en 2027. También se esperan dispositivos M6, iPad con A19 y novedades para el hogar en un aniversario clave.

Apple está trazando su hoja de ruta tecnológica con fuerza para el año 2027, un hito especial que conmemora dos décadas de historia del smartphone de la compañía. El foco principal recae en el lanzamiento del iPhone 20, una serie que incluye modelos Pro y Pro Max y que promete un rediseño estético significativo junto con la integración del procesador A21 Pro.

Renovación estética y potencia del iPhone 20

La serie iPhone 20, prevista para el otoño de 2027, marcará un cambio visual profundo al eliminar las esquinas cuadradas tradicionales. Este nuevo diseño incorporará cristal curvado en todas las esquinas del dispositivo y biseles más finos alrededor de la pantalla, buscando una integración visual más fluida. Además, el botón de Control de Cámara redefinirá la interacción del usuario, asumiendo probablemente las funciones que hoy realiza el botón de Acción actual.

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El rendimiento interno se sustentará en el SoC A21 Pro, un componente clave para mantener la vanguardia en procesamiento. Los modelos base de esta línea también evolucionarán, equipándose con el procesador A20, un aumento de memoria RAM y mejoras concretas en la autonomía de la batería para extender la duración del uso diario.

Evolución de Mac, iPad y nuevos chipsets

En el segmento de computadoras portátiles, el MacBook Pro de 14 pulgadas espera recibir el procesador M7. Este salto generacional no solo busca mayor velocidad, sino que se acompaña de un sistema de refrigeración por cámara de vapor, diseñado específicamente para sostener el rendimiento máximo durante sesiones de trabajo exigentes. Existe la posibilidad de que Apple opte por el M7 en lugar de retrasarse al M6, priorizando la innovación inmediata.

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El ecosistema móvil continuará expandiéndose con un iPad de entrada que utilizará el procesador A19. Este chip es fundamental para garantizar la compatibilidad nativa con Apple Intelligence, la estrategia de inteligencia artificial de la firma. Además, se integra el chip N1 con soporte para WiFi 7 y el módem C1X, desarrollado internamente por Apple para ofrecer conectividad más eficiente y rápida.

Wearables y novedades para el hogar

La línea de accesorios vestibles también sufrirá una transformación importante. Se espera un rediseño significativo del Apple Watch, que incluso podría alterar la forma en que se encajan las correas para mejorar la ergonomía y el ajuste. Nuevos modelos también introducirán opciones mejoradas de resistencia y capacidades avanzadas de toma de datos en diversas situaciones de uso.

Para el ámbito del hogar, Apple planea introducir la pantalla inteligente HomeView, un dispositivo destinado a centralizar el control de la vivienda. Asimismo, se rumorea la llegada de nuevos auriculares inteligentes equipados con cámaras, micrófonos y altavoces, lo que ampliaría las funcionalidades de interacción con el entorno del usuario.

Cronograma de lanzamiento y expectativas

Las novedades en software y hardware se anunciarán en la conferencia WWDC del año próximo, con una disponibilidad comercial programada para finales de ese mismo año. Aunque el calendario de Apple es conocido por su flexibilidad y la aparición de sorpresas de última hora, estos planes establecen una dirección clara hacia la integración profunda de IA y diseño curvado en su próxima generación de productos.