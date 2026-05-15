Pizza Movies: Una comedia subversiva sobre una pareja en crisis

Pizza Movies es una comedia que aborda la historia de Thais y Alan, una pareja de cuarentones que están pasando por un mal momento. Tienen un hijo con autismo, una adicción al ibuprofeno y una vida laboral deprimida. Ante este panorama, Thais tiene una idea: montar una pizzería. La película se presenta como una metáfora de la industria audiovisual y explora el humor absurdo e incómodo de Padial en sus anteriores trabajos.

Una comedia sobre una pareja que se quiere es algo subversivo en estos momentos, casi un gesto punk, afirma Carlo Padial (Barcelona, 1977). El director aborda en su nueva película, Pizza Movies, la historia de Thais (Judit Martín) y Alan (Berto Romero), una pareja de cuarentones a los que la vida no está tratando demasiado bien.

Tienen un familiar con demencia, un hijo con autismo, una adicción al ibuprofeno y una vida laboral deprimida: él, con vocación artística, se ha acomodado en una agencia de publicidad que no le motiva; ella navega la precariedad en una profesión decadente como la crítica de cine. Ante tal panorama, una idea se introduce en el cerebro de Thais: montar una pizzería.

El problema es que no tienen dinero ni saben nada del tema, pero lo importante es que están dispuestos a afrontar la empresa juntos. Con esta premisa, Padial levanta una disparatada película, que sirve de metáfora de la industria audiovisual, con la que sigue ahondando en ese humor absurdo e incómodo de sus anteriores trabajos –Mi loco Erasmus (2012), Algo muy gordo (2017), Vosotros sois mi película (2019)–, pero ahora introduciendo ternura a la receta.

"Me sorprende que el cine contemporáneo sea tan cínico y feo, sin que por ello deje de ser muchas veces genial", apunta el director. "Las parejas se odian, se engañan… Es raro que no se ponga en cuestión la relación a mitad de la cinta"





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