Pistachos con cáscara: un aliado para controlar el peso

Los pistachos con cáscara son un nutriente rico en antioxidantes, vitaminas, proteína y fibra. Un puñado diario equivale a 49 pistachos y es más rico y saludable que cualquier otro fruto seco. Además, contienen una significativa cantidad de potasio, 300 mg, y 6 gr de fibra.

Los pistachos con cáscara ayudan a mantener el peso por el efecto de la montaña de cáscara s, y son frutos secos con proteína vegetal completa que completan tu alimentación deportiva.

¿Sabías que los pistachos con cáscara contribuyen a reducir el consumo de calorías y, por lo tanto, a controlar el peso corporal? Una profesora de Nutrición Humana en la Universidad Rovira i Virgili sugiere que los pistachos favorecen algunos mecanismos implicados en el control de peso, en el marco de una dieta equilibrada. El estudio de la Eastern Illinois University muestra la importancia de las cáscaras de los frutos secos en la ingesta calórica.

Los resultados concluyen que dejar a la vista las cáscaras contribuye a ingerir hasta el 18% menos de producto y, por lo tanto, a ingerir menos calorías





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