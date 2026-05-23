¡Piscalamos el primer bloc cooperativo en Cataluña!

La Cooperativa Obrera de Vivienda (COV) inauguró un edifici de 101 habitacions, que estableix-la en primer lloc en l'estat cooperatiu, demostrant la seva contribució a la diversificació i millora de l'habitatge ajustat a Catalunya.

Fundada el 1962, l'entitat va inaugurar recentment un bloc amb 101 habitatges, que és l'edifici cooperatiu més gran de Catalunya Els socis de la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) van decidir crear l'entitat inspirant-se en models cooperatius anteriors, com la cooperativa barcelonina del Sagrat Cor.

Van aconseguir inscriure la cooperativa fent efectiva una resposta a la necessitat d'habitatge al deprimit. Aquest model va créixer en dues dècades, multiplicant-se la població del Prat per quatre. Les famílies que s'hi instal·laren adquirien la propietat dels habitatges i es convertien en membres de la cooperativa. Per tal de reduir els costos de construcció, es va crear un grup d'obra entre els socis originals de la cooperativa per tal d'anar construint els pisos.

La COV va quedar incomptable en les inversions per millorar les condicions de vida de les famílies, com ara crear una escola, clubs juvenils, un menjador social i empreses cooperatives com Mueblecoope i Telecoope





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