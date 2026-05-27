Piqueras ve la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz y es claro: 'No entiendo cómo Pedro Sánchez puede estar tan tranquilo'

El periodista Pedro Piqueras ha expresado su sorpresa por la actitud del presidente Pedro Sánchez después de la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz. Según Piqueras, Sánchez parece estar muy tranquilo y sonriente, lo que no entiende.

El periodista Pedro Piqueras ha expresado su sorpresa por la actitud del presidente Pedro Sánchez después de la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz .

Según Piqueras, Sánchez parece estar muy tranquilo y sonriente, lo que no entiende. La UCO se ha personado en la sede nacional del PSOE para requerir documentación relacionada con el caso Leire Díez, en el marco de la investigación ordenada por el juez Santiago Pedraz. Piqueras ha advertido de que el fondo del caso no debe minimizarse, ya que fuentes cercanas al juez han dicho que los asuntos que están investigando pueden ser graves.

El periodista ha descrito un escenario de enorme desgaste para Sánchez y ha dicho que es difícil que pueda aportar tranquilidad. Además, Piqueras ha señalado que Sánchez es un hombre solo y que tiene adversarios muy duros incluso dentro de su propio partido. El escenario se puede volver cada vez más difícil para el jefe del Ejecutivo, según Piqueras





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