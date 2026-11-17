Gerard Piqué critica la multa de 12 jornadas a Jesús Owono tras el fatal accidente con De Miguel. Analiza la proporcionalidad del castigo y compara con otras incidencias en la liga.

Gerard Piqué ha emitido un fuerte desagrado público hacia la resolución disciplinaria dictada por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ( RFEF), la cual ha impuesto una sanción de 12 jornadas de suspensión al guardameta del Andorra, Jesús Owono. La medida punitiva responde al trágico incidente del pasado 2 de noviembre, donde Owono y el delantero del Tenerife, De Miguel, colisionaron durante un encuentro de la Segunda División española, provocando el fallecimiento del futbolista tinerfeño al día siguiente.

Crítica directa a la máxima pena deportiva

El ex jugador del Barcelona argumentó en un vídeo publicado en redes sociales a última hora del lunes que la acción castiga las consecuencias fatídicas y no la naturaleza del choque en sí. Piqué afirmó categóricamente que jugadores, exjugadores, entrenadores y porteros calificaron universalmente el evento como un accidente. Sostuvo que imponer la sanción máxima a Jesús lo coloca en una situación injusta, ya que la gravedad del desenlace no debería alterar la calificación deportiva de la jugada. El propietario del club andorrano cuestionó directamente la lógica de los castigos en el fútbol moderno.

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Comparativa con incidentes anteriores de la liga

Para sustentar su postura, Piqué citó un precedente reciente ocurrido dos días antes del duelo entre el Andorra y el Tenerife. En ese encuentro entre el Albacete y el Sabadell, un futbolista intentó ejecutar una chilena y fue sancionado con solo tres partidos de suspensión. El ex futbolista recordó que el jugador implicado, Quadri, se encuentra bien de salud, lo que sirve para contrastar la disparidad en las penas impuestas. Esta comparación visualiza la discrepancia entre la peligrosidad intrínseca de la acción y la severidad de la respuesta disciplinaria institucional.

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Impacto inmediato en el portero y su selección

Jesús Owono, de 25 años de edad, ya ha comenzado a absorber las consecuencias prácticas de la decisión administrativa. El portero ha renunciado a su convocatoria con la selección nacional de Guinea Ecuatorial para los partidos de clasificación para la Copa de África contra Zimbabue programados para este mes. Este alejamiento forzado de las actividades competitivas demuestra que la sanción afecta directamente la trayectoria internacional del jugador, no solo a nivel de clubes sino también en representaciones oficiales.

Proyección futura y viabilidad deportiva

Más allá de la controversia legal y ética, Piqué ofreció una perspectiva realista sobre el retorno profesional del guardameta. Señaló que es poco probable que Owono vuelva a jugar inmediatamente después de cumplir las 12 jornadas de suspensión. El empresario y exfutbolista precisó que Jesús necesitará un periodo de tiempo considerablemente mayor, más allá de la sanción fija, para recuperar la confianza y las condiciones físicas necesarias para competir al más alto nivel. El futuro deportivo del portero queda así marcado por esta resolución y sus efectos psicológicos derivados.