Pionyang se transforma: de ciudad cerrada a enclave de consumo y tecnología

Visitantes extranjeros describen una Corea del Norte radicalmente diferente, con restaurantes internacionales, pagos por QR, tiendas de marcas de lujo y mayor actividad económica, pese a sanciones internacionales y continuos abusos de derechos humanos.

El aislamiento impuesto por el régimen de Kim Jong‑un durante la pandemia de covid‑19 se quebró de forma repentina, y desde entonces sólo un puñado de extranjeros ha podido entrar en Corea del Norte.

Entre los visitantes se encuentran diplomáticos, empresarios y turistas procedentes de Rusia, China y varios países occidentales, que describen una capital - Pionyang - casi irreconocible respecto a la imagen sombría que mostraba hace una década. En los nuevos barrios del centro se pueden encontrar restaurantes que sirven pizza al horno de leña, alitas de pollo crujientes y sushi, y los clientes pagan con códigos QR desde sus teléfonos móviles.

Los vehículos eléctricos de fabricación china circulan por las avenidas, mientras que nuevas tiendas de mascotas, cibercafés de videojuegos y concesionarios de marcas como BMW aparecen en los distritos comerciales, indicando un giro hacia una economía de consumo más abierta. Según los viajeros, los edificios de gran altura se interconectan mediante puentes elevados con suelos de cristal, donde se ubican los restaurantes más lujosos, ofreciendo a los comensales una vista panorámica de la ciudad iluminada por miles de luces que hacen que la urbe brille tres veces más que hace cinco años





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