Pinsent Masons Refuerza su Equipo de Energía en España con la Incorporación de Leticia Sitges

Pinsent Masons anuncia la incorporación de Leticia Sitges como directora legal del equipo de Energía en Madrid, liderado por Hermenegildo Altozano. Sitges aporta una vasta experiencia en derecho público y regulatorio, especialmente en sectores como energía, medio ambiente y minería, reforzando la práctica de la firma en España.

Pinsent Masons ha dado un paso estratégico en el fortalecimiento de su práctica de Energía en España al incorporar a Leticia Sitges como directora legal del equipo en Madrid, liderado por Hermenegildo Altozano. Esta incorporación se presenta como un refuerzo significativo para uno de los sectores clave para la firma en el país. La llegada de Sitges aporta una vasta experiencia y un profundo conocimiento del marco regulatorio español, elementos esenciales para navegar en el complejo y dinámico entorno energético actual.

La experiencia de Leticia Sitges en el ámbito del derecho público y regulatorio, específicamente en sectores regulados como la energía, el medio ambiente y la minería, la posiciona como una profesional de alto valor. Antes de unirse a Pinsent Masons, Sitges desarrolló su carrera como directora del área de derecho público y regulatorio en Andersen. Previamente, inició su trayectoria profesional en el departamento de regulatorio de Latham & Watkins, donde acumuló más de once años de experiencia. Su trayectoria profesional está marcada por un asesoramiento recurrente en operaciones corporativas con una fuerte componente regulatorio, especialmente en el sector energético.

La especialización de Leticia Sitges en el análisis de riesgos regulatorios en procesos de due diligence y en la negociación de pólizas de seguros destinadas a cubrir dichos riesgos, brinda una perspectiva integral y estratégica para los clientes de Pinsent Masons. Además, cuenta con una amplia experiencia en el análisis de contingencias medioambientales complejas, incluyendo cuestiones relacionadas con la contaminación de suelos y aguas subterráneas, lo que demuestra su capacidad para abordar problemas técnicos y estratégicos en contextos regulatorios exigentes.

El nombramiento de Leticia Sitges como directora legal es una clara señal del compromiso de Pinsent Masons con el sector energético español. Hermenegildo Altozano, líder del equipo de Energía en Madrid, ha destacado la importancia de esta incorporación: 'La llegada de Leticia supone un refuerzo clave para nuestra práctica de Energía en España. Su profundo conocimiento del marco regulatorio español y su experiencia en operaciones complejas en el sector aportan un enorme valor a nuestros clientes en un entorno normativo cada vez más sofisticado y cambiante'. Las palabras de Altozano resaltan el valor añadido que Sitges aporta a la firma, especialmente en un contexto regulatorio en constante evolución. La experiencia de Sitges en la evaluación de riesgos regulatorios y la estructuración de pólizas de seguros, son factores diferenciadores en el mercado legal. Esta capacidad, junto con su profundo conocimiento del sector, permite a Pinsent Masons ofrecer a sus clientes una asesoría más completa y eficaz.

Leticia Sitges también ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa profesional. 'Estoy muy ilusionada por iniciar esta nueva etapa en Pinsent Masons. La complejidad y dinamismo del marco regulatorio energético hacen de este un reto apasionante, y poder abordarlo junto a un equipo con una posición tan destacada en el mercado supone una oportunidad extraordinaria para mi desarrollo profesional', afirmó Sitges. Sus palabras reflejan la importancia que le otorga a este nuevo desafío y la motivación por aportar su experiencia a un equipo de renombre. Su visión sobre la complejidad y el dinamismo del marco regulatorio energético es un claro indicador de su compromiso con la excelencia y la innovación en su campo.

La incorporación de Leticia Sitges a Pinsent Masons fortalece la posición del despacho en el mercado legal energético español, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento especializado y de alta calidad. La combinación de su experiencia, conocimiento y pasión por el sector auguran un futuro prometedor para la práctica de Energía de Pinsent Masons en España. La capacidad de Sitges para navegar en el entorno regulatorio cambiante y ofrecer soluciones estratégicas es un activo valioso para la firma y sus clientes.





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