Pincha Mayurasana: cómo dominar la postura del pavo real paso a paso

Guía detallada de Pincha Mayurasana, la postura invertida de yoga que开发 requires fuerza, flexibilidad y alineación precisa

La postura del Pavo Real o Pincha Mayurasana es una asana invertida de nivel avanzado que, como el nombre sugiere, requiere tanto fuerza como flexibilidad.

A diferencia de lo que muchos creen, su estabilidad no depende únicamente del equilibrio, sino de una alineación correcta desde las muñecas hasta los hombros y de una entrada cuidadosa para desarrollar la fuerza necesaria en la parte superior del cuerpo. Para comenzar, coloca los antebrazos paralelos en el suelo, con las muñecas a la anchura de los hombros y las palmas abiertas formando una base sólida.

Avanza con pequeños pasos hacia adelante elevando las caderas sin flexionar demasiado las rodillas, hasta que la cadera quede por encima de los hombros. Luego, levanta una pierna con la rodilla flexionada, bájala y repite con la otra, probando la estabilidad de forma alterna. Es crucial mantener la distancia entre los codos a la anchura de los hombros y evitar que las manos se acerquen.

Cuando notes estabilidad, sube ambas piernas con las rodillas flexionadas y luego estira los pies, apuntando hacia el techo. La posición final incluye los talones doblados y la cabeza ligeramente levantada para dirigir la mirada entre las muñecas. Distribuye el peso entre hombros, manos y antebrazos para no sobrecargar una zona. A nivel mental, esta postura fomenta la concentración y la confianza.

Se debe evitar en casos de lesiones cervicales, de hombros o espalda, dolores de cabeza, problemas cardíacos, hipertensión o menstruación abundante. Para desarrollar la fuerza y alineación necesarias, es recomendable usar accesorios como un bloque y un cinturón. El cinturón, colocado sobre los codos, ayuda a mantener la separación de los hombros. El bloque, colocado entre las manos a la anchura de los hombros, se sujeta con los dedos índices y pulgares para evitar que las palmas se unan.

También es útil practicar apoyando los pies contra una pared, lo que permite ganar fuerza y flexibilidad progresivamente. Empieza en la postura del delfín, luego prueba con apoyo de pies en la pared y, cuando los hombros y brazos estén más fuertes, intenta la inversión sin ayuda. Esta preparación reduce el riesgo de lesiones y facilita la transición hacia la versión completa.

Una nota importante: este ejercicio no es apto para principiantes sin supervisión, ya que exige una base de fuerza en hombros y muñecas. La progresión debe ser lenta y consciente, escuchando al cuerpo. Los beneficios incluyen fortalecimiento de la cadena posterior, mayor estabilidad de los hombros y mejora de la concentración. En la tradición del yoga, Pincha Mayurasana también se asocia con el desarrollo de la confianza y la superación de miedos.

Es esencial realizar un calentamiento adecuado y evitar forzar las articulaciones. Con práctica constante y los ajustes necesarios, esta postura puede convertirse en una herramienta poderosa tanto para el cuerpo como para la mente





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pincha Mayurasana Postura Del Pavo Real Yoga Invertido Fortalecer Hombros Asanas Avanzadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones Real Madrid el 7 de junio: horarios, requisitos y cómo votar a Florentino Pérez o Enrique RiquelmeEl pasado 12 de mayo el hasta ahora presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una comparecencia inesperada y que no pasó desapercibida anunció la convocatoria de...

Read more »

Un juez ordena a De la Espriella dejar de usar la camiseta de selección colombiana en campañaMiles de seguidores del candidato presidencial ultraderechista acudieron a votar vestidos con la camiseta amarilla de la selección y posteriormente celebraron su paso a la segunda vuelta ataviados ...

Read more »

'Cloud skin': la tendencia piel de nube para mujeres de más de 40 que potencia la belleza natural sin exceso de productosUn paso a paso que apuesta por el minimalismo cosmético con un acabado radiante

Read more »

Sergio Oksman presenta 'Una película de miedo' sin sustos y con su hijo de protagonistaLa película-documental grabada en Lisboa habla de los miedos, de los fantasmas y del paso a la vida adulta desde un hotel abandono

Read more »

Elecciones Real Madrid el 7 de junio: horarios, requisitos y cómo votar a Florentino Pérez o Enrique RiquelmeEl pasado 12 de mayo el hasta ahora presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una comparecencia inesperada y que no pasó desapercibida, anunció la convocatoria de...

Read more »

Una psicóloga explica por qué tenemos miedo a envejecer: 'Se puede experimentar angustia, terror o desasosiego'Irene Fernández apunta que, para afrontarlo, es clave aprender a aceptar el paso del tiempo y encontrar cosas que valoremos a medida que envejecemos

Read more »