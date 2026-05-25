Piloto italiano gana en GP y se acerca a la victoria en la clasificación

El piloto italiano, Antonio Antonelli, ha ganado en la última carrera del GP y ha ganado una ventaja importante en la clasificación frente a sus rivales y a su compañero de equipo, Russell.

Ambos pilotos se enzarzaron en varias ocasiones a lo largo de la carrera hasta que el piloto británico se vio obligado a abandonar cuando estaba a la cabeza.

Dicho abandono fue bien recibido por su compañero de escudería, quien acabó la carrera en primer lugar por cuarta vez consecutiva. De esta forma, el italiano coge bastante ventaja en la clasificación frente a sus rivales y a Russell. En concreto, Antonelli cuenta con una diferencia de 43 puntos, por la cual su compañero se ve sin opciones de optar al título





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