Pilar Bernabé apuesta por cerrar apartamentos turísticos para recuperar 10.000 viviendas en alquiler en Valencia y ataca el gobierno del PP por la violencia de género.

La número uno de la lista del PSOE por Valencia y Secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha lanzado un contundente proyecto para la capital valenciana con las elecciones locales del 29 de noviembre como horizonte. La candidata socialista ha anunciado que, de ganar la alcaldía, su equipo trabajará activamente para recuperar 10.000 viviendas destinadas al alquiler familiar. Esta medida clave implicará cerrar los apartamentos turísticos en la ciudad, un modelo de gestión urbana que Bernabé señala como exitoso y replicable al haber sido implementado por el gobierno de Barcelona en sus respectivas competencias municipales.

Recuperación de viviendas frente al alquiler turístico

El objetivo de esta política habitacional es priorizar la resida sobre la especulación vacacional. Según el plan presentado por Bernabé, la transformación del mercado inmobiliario en Valencia requiere una intervención decidida sobre el parque de viviendas disponibles. La socialista argumenta que la saturación del sector turístico ha contribuido a la escasez de oferta para las familias locales, generando una presión en los precios que dificulta el acceso a la vivienda digna. Al comparar la situación valenciana con la experiencia catalana, Bernabé sostiene que el cierre de viviendas destinadas exclusivamente al turismo es una herramienta eficaz y necesaria para reequilibrar el mercado.

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Esta propuesta se enmarca en una estrategia más amplia para combatir la gentrificación y asegurar que los ciudadanos de Valencia puedan disfrutar de la ciudad sin el desplazamiento constante de residentes. La candidata no solo se limita a la propuesta, sino que la utiliza como un punto central de su campaña, mostrando optimismo ante la alta movilización ciudadana que ha observado durante el proceso electoral. Afirma haber participado en numerosas elecciones, pero nunca ha presenciado un nivel de participación y activismo social comparable al actual.

Crítica a la gestión del PP sobre violencia de género

El día de reflexión, celebrado la víspera de los comicios, tendrá un significado distinto para la candidata socialista, quien ha anunciado que asistirá a un concierto de la banda Estopa en Valencia. Esta elección simbólica contrasta con su dura crítica al gobierno valenciano, presidido por el PP y apoyado por Vox, a quien responsabiliza directamente de la regresión en las políticas de igualdad. Bernabé señala que el ejecutivo autonómico eliminó la asignatura de coeducación sobre violencia machista en las aulas, una medida que fue implementada previamente por el anterior gobierno del Botànic y que los populares modificaron apenas tomaron el cargo, a pesar de que el curso académico ya había comenzado.

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La periodista y política también destaca la gravedad de las estadísticas recientes, citando un balance de 47 mujeres asesinadas en España durante el año 2026. Además, señala que tres menores han perdido la vida a manos de las parejas de sus madres, siendo dos de estas tragedias ocurridas específicamente en la Comunitat Valenciana. Para Bernabé, estos datos demuestran la urgencia de activar el segundo plan contra la violencia de género, el cual el gobierno actual ha omitido sistemáticamente a pesar de las solicitudes repetidas en las Corts Valencianes. Considera que la inacción de María José Catalá y Carlos Mazón se traduce en una falta de respuesta ante las nuevas realidades de la violencia.

Innovación legislativa y oposición política

Bernabé recuerda que, a nivel estatal, el PSOE logró renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ampliando el número de medidas desde las 247 originales hasta las 461 actuales. Esta renovación fue crucial para tipificar nuevas formas de violencia, incluyendo la violencia económica que impide la autonomía de las mujeres, y las violencias digitales, un fenómeno que afecta especialmente a las jóvenes. El 35% de las niñas y adolescentes han reportado haber sufrido acoso a través de redes sociales, y la exposición a la pornografía en plataformas como TikTok se ha convertido en una amenaza real para los menores.

A pesar de que el gobierno central anunció la prohibición de TikTok, Bernabé considera que la gestión ha sido insuficiente y que no se han tomado las medidas efectivas necesarias para proteger a la población vulnerable. Critica que las comunidades autónomas, con competencias directas en prevención, no estén alineadas con esta nueva realidad legislativa. En este contexto, ataca a su principal rival en las elecciones valencianas, la alcaldesa María José Catalá, acusándola de sectarismo y de perder oportunidades clave para Valencia. Bernabé afirma que solo Mazón y Catalá no han presentado ninguna iniciativa en las Corts, lo que refleja, según su criterio, una falta total de compromiso con el bienestar social y la igualdad real en la región.