Pilar Alegría critica duramente el pacto PP-Vox en Aragón: 'Una fecha de caducidad más corta que la de los yogures'

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha calificado el acuerdo entre PP y Vox como un simple 'reparto de sillones' que generará inestabilidad y ataca la Constitución, especialmente por la imposición de la 'prioridad nacional' de Vox.

La secretaria general del PSOE en Aragón , Pilar Alegría , ha expresado una fuerte crítica hacia el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en la comunidad autónoma.

Alegría considera que este pacto se reduce a una mera distribución de cargos, un 'reparto de sillones', y advierte sobre la profunda desconfianza mutua que existe entre ambas formaciones políticas. Esta situación, según su análisis, generará un clima de incertidumbre e inestabilidad para Aragón, con una duración previsiblemente breve, comparándola desfavorablemente con la vida útil de un yogur.

La dirigente socialista lamenta que cuatro meses de bloqueo institucional hayan culminado en un acuerdo que, a su juicio, ignora las necesidades urgentes y los problemas reales de la ciudadanía aragonesa. En su opinión, el acuerdo no es más que una maniobra de supervivencia política para el candidato popular, Jorge Azcón, y un ajuste de intereses entre las partes.

Un punto especialmente preocupante para Alegría es la imposición de Vox de la denominada 'prioridad nacional', una medida que el PP, según afirma, no adopta por una estrategia pragmática, sino por una afinidad ideológica. Alegría denuncia que esta aceptación implica un claro ataque a los principios constitucionales y a la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos.

Considera que esta postura representa una peligrosa deriva hacia la criminalización de los migrantes, personas que, en su mayoría, buscan en España oportunidades laborales y un futuro digno, tal como lo hicieron muchos españoles en el pasado. Alegría enfatizó que el proceso de regularización de inmigrantes que se está llevando a cabo actualmente cuenta con un amplio respaldo social y político, evidenciado por las más de 700.000 firmas recogidas y la aprobación en el Congreso de los Diputados con 310 votos a favor, incluyendo el voto del propio Partido Popular.

Además, subraya que esta regularización ha sido solicitada por diversos actores clave como la patronal, los sindicatos, la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal, lo que demuestra su importancia y legitimidad. La dirigente socialista cuestiona la viabilidad a largo plazo del acuerdo, sugiriendo que su valor ya se ha agotado antes incluso de su implementación.

Alegría insistió en que la coalición PP-Vox no ofrece soluciones concretas a los desafíos que enfrenta Aragón, sino que se centra en satisfacer intereses particulares y en mantener el poder a toda costa. Critica la falta de visión de futuro y la ausencia de un proyecto sólido para el desarrollo de la comunidad.

La secretaria general del PSOE en Aragón advierte que las políticas impulsadas por este nuevo gobierno podrían tener consecuencias negativas para la cohesión social y el bienestar de los aragoneses. Enfatiza la importancia de defender los valores democráticos, la igualdad y la inclusión, y se compromete a trabajar desde la oposición para ofrecer alternativas que respondan a las necesidades reales de la sociedad aragonesa.

Alegría concluye reiterando su escepticismo sobre la durabilidad del pacto, calificándolo de 'ejercicio amortizado' desde su inicio, y anticipa que su impacto será limitado y efímero. La dirigente socialista se muestra decidida a liderar una oposición firme y constructiva, defendiendo los intereses de los ciudadanos de Aragón y promoviendo un modelo de gobierno basado en el diálogo, la transparencia y la justicia social





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