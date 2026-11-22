Pierce Brosnan confirma que la segunda temporada de The Gentlemen fue un reto difícil y aclara que Tom Hardy no abandona la serie tras especulaciones sobre su salida.

La segunda temporada de la serie de crimen The Gentlemen presentada por Guy Ritchie fue un proceso de filmación considerablemente más exigente y complejo para el elenco principal, según han revelado recientemente las estrellas implicadas. Pierce Brosnan, quien encabeza el reparto interpretando a la cabeza de la familia mafiosa central de la trama, ha abierto su voz para discutir abiertamente los desafíos logísticos y emocionales que enfrentó durante la producción de esta entrega.

El actor británico ha reconocido públicamente que grabar los capítulos de este segundo ciclo fue una experiencia muy difícil en comparación con la primera tanda, a la cual describió como maravillosa, magnífica y refrescante. La diferencia en la experiencia se atribuye a la presión mediática y a la intensa atención que recibió cada paso del proceso creativo por parte de la prensa especializada y los medios de comunicación generalistas.

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Aclaración sobre la permanencia de Tom Hardy

Pierce Brosnan ha utilizado esta oportunidad para defender explícitamente a su colega Tom Hardy, desmintiendo los rumores recientes que sugerían su ausencia en la tercera temporada de la serie. Ambos actores, que también comparten papel como pareja dentro de la narrativa de la ficción, han estado firmemente unidos para repeler las acusaciones infundadas de que Hardy hubiera perturbado el clima en el set de grabación durante la producción.

La incertidumbre sobre la continuidad de Tom Hardy en el proyecto se intensificó cuando surgieron especulaciones en la prensa de que el actor no estaría disponible para la tercera tanda. Estas noticias circulares se evaporaron rápidamente una vez que se confirmó que el intérprete permanece como parte fundamental del elenco principal, consolidando así su papel en el futuro de la serie creada por Guy Ritchie.

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Impacto mediático y la tercera temporada

Brosnan describió el ambiente durante el rodaje de la segunda temporada como una tormenta de nervios en un vaso de agua cuando se consultaban las publicaciones de noticias externas. El actor admitió que leer los titulares le generaba una confusión constante, preguntándose a sí mismo qué diablos estaban diciendo los medios sobre su trabajo y sobre la dinámica entre los miembros del reparto.

A pesar de las dificultades y la presión psicológica mencionada, la serie ha logrado mantener su atractivo comercial y crítico, con la plataforma Prime Video facilitando el acceso a los capítulos desde el 20 de noviembre en España. La introducción de nuevos rostros en el elenco, como Robert Pattinson, ha añadido una capa adicional de interés narrativo que complementa la trama existente sin desplazar a los protagonistas históricos.

Próximos pasos y legado de la serie

Las primeras imágenes y teasers promocionales para la tercera temporada ya han comenzado a filtrarse, mostrando escenas intensas que incluyen al personaje de Brosnan desangrándose en el suelo de una cocina después de recibir un cuchillazo. Estos adelantos visuales confirman que la serie mantendrá su estilo visceral y dramático, a pesar de los rumores internos sobre la estabilidad del equipo de producción.

Julio Mármol, periodista colaborador en 20minutos especializado en streaming y cine desde 2023, ha documentado estos detalles sobre la producción. Su cobertura refleja el creciente interés del público en la evolución de la franquicia y la solidez del elenco ante las crisis de comunicación que han surgido durante su trayectoria en Prime Video.