La Sociedad Estadounidense de Meteoros y la NASA detallan cómo observar el pico de las Leónidas el lunes al martes. Conozca horarios, condiciones y datos científicos.

El espectáculo astronómico anual de las leónidas alcanzará su máxima intensidad durante la noche del lunes al martes, momento en que la Tierra cruzará la zona más densa del rastro de escombros dejados por el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, este paso crítico incrementa significativamente la probabilidad de visualizar estos fenómenos luminosos en el cielo nocturno.

Condiciones ideales y horarios óptimos para la observación

Bajo condiciones de cielos completamente despejados, los observadores tendrán la oportunidad de ver hasta 15 meteoros por hora, indicó Bill Cooke, director de la Oficina de Medioambiente de Meteoroides de la NASA. Este especialista enfatizó que la visibilidad dependerá exclusivamente de la oscuridad del entorno, advirtiendo que las leónidas son tenues y no serán apreciables desde zonas suburbanas con contaminación lumínica.

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La ventana temporal recomendada para esta observación se sitúa en las primeras horas de la madrugada, aproximadamente entre las 2:00 y las 3:00 a.m., independientemente de la zona horaria local. En este lapso, la constelación de Leo, origen aparente de los meteoros, alcanzará su punto más alto en el firmamento, maximizando la visibilidad.

Adicionalmente, la Luna, que se encontrará en su fase creciente con un 39 por ciento de iluminación, se habrá ocultado para entonces. Esta ausencia lunar facilitará cielos más oscuros, una condición necesaria para que los ojos humanos se adapten correctamente a la oscuridad y capturen los destellos más débiles.

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Impacto histórico y explicación científica del fenómeno

Las leónidas son célebres por generar espectaculares tormentas de meteoros, eventos que ocurren cuando al menos 1.000 meteoros surcan el cielo por hora, según la NASA. El fenómeno alcanzó su expresión más dramática en 1833, cuando los testigos presenciales reportaron decenas de miles de meteoros por hora, una intensidad que provocó pánico generalizado y la creencia de que el mundo estaba llegando a su fin.

Esta avalancha histórica no solo conmocionó a la población, sino que impulsó el nacimiento de la ciencia de los meteoros a principios del siglo XIX. Bill Cooke señaló que, sin estas tormentas tempranas, el conocimiento actual sobre estos objetos celestes sería insignificante, calificando a las leónidas como la lluvia que inició todo el estudio científico del tema.

Estas tormentas masivas suelen producirse aproximadamente cada 33 años, coincidiendo con la aproximación del cometa origen del fenómeno al Sol. Meredith MacGregor, profesora asociada del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, explicó que el calor solar hace que el cometa se desintegre y libere más escombros, los cuales la Tierra puede atravesar posteriormente.

Visibilidad global y próximos ciclos esperados

El fenómeno será visible tanto en los hemisferios norte como sur, aunque la altura de la constelación de Leo en el cielo limita la cantidad de meteoros visibles en regiones al sur del ecuador. Para maximizar la experiencia, la NASA recomienda no utilizar telescopios ni binoculares, sugiriendo acostarse boca arriba para contemplar la mayor extensión de cielo posible solo con los ojos desnudos.

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Los científicos predicen que la próxima tormenta de meteoros de las leónidas ocurrirá en 2033. Sin embargo, MacGregor advirtió que estas tormentas no están garantizadas cada tres décadas, ya que la atracción gravitatoria de Júpiter y otros planetas puede alterar la trayectoria de los escombros del cometa.

La visibilidad de los meteoros continuará hasta el 30 de noviembre, marcando el final de esta lluvia anual. Los observadores interesados en futuros eventos celestes pueden consultar las lluvias de meteoros restantes que alcanzarán su punto máximo en 2026, manteniendo el interés constante por el cosmos y los escombros que nos rodean.