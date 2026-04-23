Picardo: 'El 15 de julio cae la verja' y se abre una nueva era para Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se muestra optimista sobre la inminente eliminación de la verja fronteriza con España, prevista para el 15 de julio, como resultado del acuerdo entre la UE y el Reino Unido. Rechaza la cosoberanía y pide una reconsideración del Brexit en Reino Unido.

El ministro principal de Gibraltar , Fabián Picardo , ha expresado un optimismo considerable con respecto a la pronta implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar .

Este acuerdo, que marca un hito significativo, implica la eliminación de la última barrera física en la Europa continental, concretamente la verja que separa Gibraltar de España. Picardo ha enfatizado la complejidad inherente a las negociaciones internacionales, señalando que alcanzar acuerdos es considerablemente más desafiante que simplemente identificar conflictos, especialmente en un caso tan delicado como el de Gibraltar, marcado por una larga historia de disputas territoriales.

El calendario previsto indica que, una vez traducido y aprobado en los idiomas oficiales de la UE, el documento podría ser firmado antes de finales de junio o principios de julio. Picardo ha aclarado que, si bien España, Reino Unido y el pueblo de Gibraltar mantienen sus respectivas posiciones sobre la soberanía, se ha logrado un diálogo constructivo que ha permitido explorar puntos en común. El derribo de la verja, según Picardo, tiene un valor tanto simbólico como práctico.

Representa el fin de una era de división y la apertura a una nueva fase de cooperación y libre circulación. La posibilidad de transitar libremente las últimas dos millas y media del continente europeo es un objetivo clave. Reconoce que el mayor desafío fue iniciar el diálogo, superando las diferencias históricas y sentándose a hablar.

El acuerdo se centra en facilitar el movimiento de personas y mercancías, garantizar la aplicación de los estándares medioambientales de la UE en Gibraltar y fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre España y Gibraltar. En el ámbito fiscal, el acuerdo se basa en la decisión de Gibraltar de evitar un Brexit duro y en el acuerdo fiscal de 2019 entre España y el Reino Unido, que asegura la transparencia entre las administraciones fiscales de ambos territorios.

El funcionamiento del espacio Schengen implicará controles dobles en el aeropuerto y el puerto, permitiendo una situación similar a la existente antes del Brexit, con beneficios significativos para los trabajadores transfronterizos. Picardo defiende la singularidad de Gibraltar y rechaza la posibilidad de una cosoberanía, argumentando que no sería aceptable para el pueblo gibraltareño ni beneficioso para ninguna de las partes involucradas.

Picardo también ha reiterado su crítica al Brexit y ha instado al Partido Laborista del Reino Unido a considerar la posibilidad de revertir la decisión, dado que las encuestas recientes sugieren que más de la mitad de la población británica estaría ahora a favor de regresar a la Unión Europea. Las declaraciones de Picardo se producen después de una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en Madrid.

El derribo de la verja está condicionado a la confirmación por parte de la UE de que los sistemas de control Schengen en el aeropuerto y el puerto funcionan correctamente. El Gobierno de Gibraltar se prepara para iniciar los preparativos antes del 15 de julio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del tratado y aprovechar al máximo sus beneficios, especialmente en términos de movilidad y cooperación transfronteriza en la zona del Campo de Gibraltar.

La eliminación de la verja se considera un paso crucial hacia la normalización de las relaciones entre Gibraltar y España, y hacia la creación de un futuro más próspero y colaborativo para la región





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