Phil Collins Llama en Rock Hall de la Fama con Muletas

Phil Collins llora al recibir su premio individual en el Salón de la Fama del Rock en Los Ángeles, apoyándose en bastones tras graves lesiones de espalda.

Phil Collins rompió a llorar durante la noche en Los Ángeles al ser admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un momento cargado de emoción para el baterista y líder de la banda Genesis. Al subir al escenario para recoger su premio, el músico británico se apoyó visiblemente en dos bastones, evidenciando la difícil situación física que enfrenta actualmente.

El percusionista, reconocido como uno de los bateristas más famosos de todos los tiempos, no puede tocar la batería desde el año 2022. Esta imposibilidad se debe a graves complicaciones de salud que incluyen lesiones severas en la espalda y el brazo, sufridas a causa de décadas de práctica intensa con su instrumento.

Also read Clamores lleva el rock al acústico en Madrid: detalles del concierto

Historia de Genesis y Su Carrera

Collins ya formaba parte del Salón de la Fama desde el año 2010, pero entonces lo hizo como parte integral del grupo Genesis. Lideró la formación junto al cantante Peter Gabriel y estuvo en actividad constante entre los años 1975 y 1998. Posteriormente, los miembros del grupo se volvieron a juntar esporádicamente para actos o conciertos puntuales, manteniendo su legado vivo.

Declaraciones Emotivas del Músico

Conmovedor, Collins confesó que cuando creció, su único deseo era tocar la batería y que todo lo demás en su trayectoria ha sido un feliz accidente. Al reflexionar sobre su trayectoria, el músico expresó que no podía creer, al mirar hacia atrás, lo que ha sido su vida, añadiendo para no sonar dramático que su pasión siempre fue central.

Advertisement

Nuevos Ingresos al Salón de la Fama

La ceremonia de inducción trajo numerosos nombres británicos como nuevas entradas al prestigioso hall of fame. Entre las leyendas reconocidas este año se encuentran Sade, Oasis, Billy Idol, New Order e Iron Maiden, consolidando la influencia del rock británico en la historia de la música global.

Asistencia a la Ceremonia de Inducción

Sin embargo, muchos de los artistas nombrados no acudieron personalmente a la ceremonia. En lugar de estar presentes en Los Ángeles, estos grupos e individuos se conformaron con mandar un mensaje para celebrar su inducción. La ausencia de varias estrellas de este calibre marcó un contraste con la presencia emotiva de Phil Collins y su lucha personal.