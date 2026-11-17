PHD Media se lleva el Gran AMPE de Oro 2026 por su campaña con Audi, mientras José Carlos Gutiérrez obtiene un premio honorífico en la gala anual del sector.

PHD Media, empresa perteneciente a Omnicom Media, ha sido distinguida con el máximo galardón de la noche, el Gran AMPE de Oro 2026, durante la gala celebrada por AMPE MEDIOS. Este prestigioso reconocimiento se otorga a campañas transmedia que demuestran una capacidad excepcional para adaptar su formato y estrategia a las características particulares de cada medio de comunicación utilizado.

Resultados del Gran AMPE de Oro 2026

La agencia PHD Media recibió el premio en colaboración con el estudio TBWA & 14 Group por su trabajo en la campaña publicitaria de Audi. La producción ganadora se titula "Una nueva forma de eclipsar" y corresponde específicamente al modelo Audi A6 allroad. El jurado destacó la excelencia de esta campaña por su habilidad para integrar distintos soportes comunicativos de manera cohesiva y efectiva.

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El Gran AMPE de Oro 2026 representa el reconocimiento más alto dentro del certamen, el cual ha mantenido una trayectoria de más de cinco décadas en el sector publicitario español. Este premio honra no solo la creatividad, sino también la capacidad técnica y estratégica para aprovechar las posibilidades que ofrece cada plataforma de medios en la actualidad.

Reconocimiento a la Trayectoria Profesional

En una ceremonia que también busca honrar a los veteranos del oficio, José Carlos Gutiérrez ha sido galardonado con la Mención a la Trayectoria Profesional. Este galardón específico distingue a los profesionales que, a lo largo de su carrera, se han convertido en referentes dentro del ámbito de la publicidad y los medios de comunicación en España.

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La entrega de este premio pone en valor la experiencia acumulada y la aportación continua de profesionales que han marcado la historia del sector. El reconocimiento a José Carlos Gutiérrez subraya la importancia de la experiencia duradera y el liderazgo en la industria, recompensando a aquellos que han definido estándares de calidad a lo largo de los años.

Ganadores en Categorías Individuales

Además de los premios principales, el jurado reconoció las campañas más destacadas distribuyendo un AMPE de Oro, uno de Plata y uno de Bronce en cada una de las ocho categorías individuales. Entre los ganadores de Oro se encuentra la campaña "La Naturaleza no traza líneas rectas" para el modelo Audi e-tron GT, producida nuevamente por PHD Media y TBWA & 14 Group para Audi. McCann, con la colaboración de HAVAS MEDIA, obtuvo el primer puesto con "El vuelo de Clara y Mateo" para Iberia.

Otros ganadores destacados en esta categoría incluyen a Tango, en colaboración con Yellow Brick Road, por "El Castillo Perdido" para la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra. Sra Rushmore se llevó el galardón por "Volvo Cinturón Multiadaptativo - Gráfica 'Cinturón'" publicado en la revista Magazine para VOLVO. Finalmente, OMD y Publicis fueron reconocidos por "Renault 4 E-Tech eléctrico, más que oír, se siente" para Renault España.

Plata y Bronce en Estrategia Digital

En la categoría de Plata, la agencia Iprospect, con la colaboración de Dentsu Story Lab y The Mix, ganó por la campaña "Petro y Toni" para Pernod Ricard España. La agencia WPP Media, trabajando con Roman Reputation Matters y Nestlé Content Studio, obtuvo el premio por "Madrugadores" para Nescafé. Esta categoría reconoce enfoques innovadores en la segmentación y ejecución de campañas para marcas globales.

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Los premios de Bronce destacaron producciones variadas como "Las series enganchan. Literalmente" para Yoigo, realizado por dentsu x y Pingüino Torreblanca. PINGÜINO TORREBLANCA también fue reconocido por el trabajo "ATASCABURRAS, RETUERCA DEL BULLAQUE, PARALELEPÍPEDO" para AERC RADIOVALUE. Roman ganó por la "Campaña Junta General de Accionistas 125 Aniversario" para Iberdrola, y TBWA & 14 Group, junto con OMD, recibió el premio por "EmeStudios x McD" para McDonald´s, con soporte de TRUE PR, LLYC y PUBLICIS.

Las campañas finalistas evidencian la diversidad de sectores representados en la gala, desde la automoción y la hostelería hasta la energía y el entretenimiento digital. La presencia de agencias como WPP Media, CLV, y McCann demuestra la competitividad del mercado español, donde la colaboración entre estudios creativos y medios digitales es clave para el éxito.