Petromasculinidades: Cuando la Gasolina Apesta en una Capilla Románica de Girona

La exposición Petromasculinidades, en la capilla románica de San Nicolás de Girona, desafía las convencencias con esculturas sonoras creadas a partir de depósitos de moto y tubos de escape, explorando la conexión entre el consumo de combustibles fósiles y la hegemonía masculina.

En la capilla románica de San Nicolás de Girona se respira un penetrante olor a gasolina, transformando este espacio sagrado en un escenario inesperado para la exposición Petromasculinidades . El ábside principal alberga unas impactantes creaciones de oro, elaboradas a partir de depósitos de motocicletas, que emulan relicarios tuneados de los que gotea un aceite oscurecido.

Alrededor de estas formas que evocan genitales masculinos, se erigen seis estructuras que representan próstatas inflamadas, construidas con tubos de escape. De estas últimas emana un lamento sonoro, meticulosamente compuesto a partir de ruidos de moto filtrados con auto-tune, una manifestación artística que desafía las convenciones y las expectativas. Estas piezas escultóricas, bautizadas como Petrotuning, son obra de cabosanroque, el dúo artístico conformado por Laia Torrents y Roger Aixut. Con dos décadas de trayectoria, esta pareja se ha destacado por la invención de instrumentos propios para sus espectáculos, que han conquistado desde salas de conciertos y teatros hasta museos. Sin embargo, su propuesta en San Nicolás no es una mera excentricidad; encabeza la exposición Petromasculinidades, organizada por el Centro de Arte Contemporáneo Bólit, y que permanecerá abierta al público hasta el 9 de enero. El término petromasculinidad, acuñado por la profesora de ciencias políticas Cara Daggett, describe la compleja relación entre la escalada del poder masculino y la máquina desde la Revolución Industrial. Esta interconexión ha propiciado una serie de movimientos autoritarios en Occidente, cuyo objetivo es perpetuar la hegemonía masculina y el dominio patriarcal blanco a través del consumo desenfrenado de combustibles fósiles, un sistema económico interdependiente al colapso, como señala el activista Andreas Malm, denominándolo capitalismo fósil. cabosanroque profundiza en la huella de la petromasculinidad, explicando que sus implicaciones trascienden las subculturas del automovilismo, abarcando aspectos sociológicos, geopolíticos, antropológicos, climáticos y de género. Sintetiza así diversas violencias estructurales asociadas a la masculinidad, como la perforación o penetración para la extracción en beneficio propio. Desde el Manifiesto Futurista de Marinetti, que exaltaba la figura del conductor como un conquistador, hasta la saga cinematográfica Fast & Furious, se ha glorificado el vehículo como una extensión mecánica del cuerpo masculino. Según cabosanroque, el tubo de escape a menudo actúa como un dispositivo de territorialización sonora y una herramienta ventrílocua, permitiendo al conductor afirmar su masculinidad de forma inflamada, sin necesidad de recurrir a la palabra. Un claro ejemplo de esto es el fenómeno del rollin’ coal, una práctica que se burla de la emergencia climática, modificando vehículos para que emitan enormes cantidades de humo negro. En plataformas como YouTube, se pueden encontrar videos que documentan estas acciones, donde los participantes se sumergen en el humo, acosan a conductores de vehículos híbridos o ciclistas, una práctica que algunos han denominado contaminación pornográfica. Arnau Horta, comisario de Petromasculinidades, destaca que los protagonistas de esta exhibición de combustión diesel son invariablemente hombres blancos, y sus ataques con humo a menudo adoptan un tono machista y misógino. Cabosanroque añade que algunos han convertido esta práctica en un símbolo de su libertad individual, argumentando que al pagar por la gasolina, tienen derecho a quemarla y exhibirla. Esta idea se refleja en la cultura de la música urbana, donde el consumo de coches de lujo y la ostentación son temas recurrentes, desde los himnos fundacionales del hip hop hasta las canciones contemporáneas de artistas como C. Tangana, quien evoca la petroerótica del macho alfa. Ante esta realidad, cabosanroque utiliza el auto-tune en sus esculturas sonoras, una tecnología con orígenes en la prospección geofísica para la industria petroquímica. Al manipular grabaciones de tubos de escape, recrean el O vos omnes, una composición renacentista que interroga sobre el dolor. La pareja artística lo describe como un trap del siglo XVI, adaptable incluso a artistas actuales como Bad Bunny. La evolución de los discursos machirulas en la música hacia tonos más lamentosos está intrínsecamente ligada a lo que el académico Christian Parenti denomina la convergencia catastrófica: la intersección entre el cambio climático, un sistema de combustibles fósiles en declive y una hipermasculinidad cada vez más vulnerable. La próstata, oculta pero esencial, se convierte en metáfora de lo que eventualmente falla, de la fragilidad subyacente a la aparente fortaleza masculina, obligando a una revisión periódica, como una ITV a partir de los 40





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