Petro responde a De la Espriella con 485 días de retraso: análisis de sus amenazas legales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió en X a un mensaje del candidato Abelardo de la Espriella con casi 500 días de retraso. El artículo analiza la viabilidad de las amenazas de De la Espriella de usar las leyes RICO y Bolívar contra Petro y sus aliados.

El tiempo parece no tener relevancia en las redes sociales, y las elecciones presidenciales de Colombia , que se celebrarán el próximo domingo, lo confirman de manera contundente.

El 8 de junio pasado, el presidente Gustavo Petro respondió en X a un mensaje publicado por el candidato Abelardo de la Espriella el 9 de febrero de 2025 en la misma plataforma, con un retraso de 485 días. Petro, conocido por su estilo extenso y sus frecuentes errores ortográficos, utilizó 692 palabras para replicar a la advertencia de De la Espriella, quien amenazaba con iniciar numerosos procesos legales contra él y sus aliados en Colombia, Estados Unidos y Europa.

Para la fecha del mensaje original, Nicolás Maduro aún era presidente de Venezuela y se mencionaba al llamado Cartel de los Soles. Sin embargo, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, el Departamento de Justicia redefinió a esa presunta organización como un sistema corrupto que involucraba a militares, algo muy distinto a un cartel tradicional. Las amenazas de Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta electoral, eran muy específicas y algunas aún persisten.

Involucran a instituciones del gobierno de Estados Unidos, país del que De la Espriella es ciudadano naturalizado desde febrero de 2023, y cuyo presidente, Donald Trump, respaldó su candidatura el 2 de junio. Este artículo examina la viabilidad de lo propuesto por el candidato de ultraderecha, quien en un video se dirige a presuntos defensores de la patria con un plan para que otro país tome medidas contra el que pretende gobernar.

La ley RICO, surgida en 1970 para combatir a la mafia, permite procesar a miembros de organizaciones criminales para llegar a sus líderes. De la Espriella afirmó que pediría al Departamento de Justicia procesar a políticos y aliados de Petro bajo la ley RICO y la ley Bolívar, argumentando que el régimen colombiano está asociado con la tiranía venezolana y el Cartel de los Soles.

No obstante, Maduro ya no es presidente, su sucesora Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo de Trump, y el Departamento de Justicia ha reconocido que el Cartel de los Soles no era un cartel real. Además, el principio de extraterritorialidad limita la aplicación de leyes estadounidenses dentro de su territorio, por lo que es difícil que la ley RICO pueda utilizarse contra los aliados políticos de Petro.

En cuanto a la ley Bolívar, cuyo acrónimo significa Ley para Prohibir Operaciones y Alquileres con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, fue diseñada para prohibir transacciones comerciales con el gobierno de Maduro. Dado que Maduro está encarcelado en Nueva York y no en el palacio de Miraflores, no hay transacciones que prohibir. Pero lo más relevante es que la ley Bolívar ni siquiera ha sido promulgada.

De la Espriella amenazó con usarla contra los aliados de Petro, pero no existe base legal para hacerlo. Así, sus advertencias parecen más retórica electoral que medidas viables. En resumen, las propuestas del candidato enfrentan obstáculos legales y fácticos significativos, lo que pone en duda su capacidad para implementarlas si llega a la presidencia. La campaña electoral colombiana continúa con estos intercambios, donde las redes sociales muestran una vez más su capacidad para distorsionar la temporalidad y la realidad política





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