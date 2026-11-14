Petición masiva exige la restitución de Jensen Huang en Nvidia tras su renuncia

Más de 120.000 firmas, incluyendo a Elon Musk, demandan la vuelta de Jensen Huang a Nvidia. La petición rechaza la renuncia vinculada a un escándalo de presunta espionaje.

La comunidad tecnológica y financiera ha respondido con contundencia ante la dimisión de Jensen Huang, el fundador y director ejecutivo de Nvidia durante los últimos 33 años. Una petición en línea, que cuenta con aproximadamente 120.000 firmas a fecha de este sábado, insta urgentemente a la junta directiva de la empresa a restituir al líder taiwanés-estadounidense en su cargo. La campaña argumenta que la salida de Huang fue precipitada y careció del debido proceso, generando una ola de preocupación sobre el futuro inmediato del gigante de los chips y la inteligencia artificial.

El impulso de Elon Musk y la campaña en redes

El magnate Elon Musk, junto con otros altos ejecutivos y socios de primer nivel, se ha posicionado al frente de este movimiento de respaldo. Musk, quien es director ejecutivo de SpaceX y Tesla, ha expresado públicamente su apoyo incondicional a Huang en las redes sociales, declarando que sería un honor contratarlo si llegara a dejar la empresa. La lista de firmantes, que afirma operar de manera independiente y permite la identificación voluntaria de los participantes, está encabezada por figuras clave como Musk, así como ejecutivos de Replit, Epic Games y Y Combinator, demostrando un amplio apoyo transversal en el ecosistema tecnológico global.

Also read Los últimos días de Jensen Huang en Nvidia

Desglose de firmas y composición del respaldo

La plataforma digital ha logrado movilizar a una base masiva de partidarios en un tiempo récord. Según los datos proporcionados por la iniciativa, el apoyo está compuesto por cerca de 6.200 trabajadores actuales de Nvidia, lo que refleja el descontento interno en las instalaciones de la compañía. Además, la petición recaba la adhesión de 66.000 accionistas individuales y 47.000 simpatizantes externos, sumando un total de 120.000 personas que exigen una revisión de las circunstancias que llevaron a la renuncia. Este número masivo de signatarios subraya la gravedad percibida de la situación para la estabilidad corporativa.

Defensa legal y cuestionamiento a la investigación

El manifiesto firmado por los 120.000 impulsadores incluye un reclamo directo a la junta directiva para que recupere a Jensen Huang mientras una investigación independiente establece los hechos reales. Los autores de la petición argumentan que no existe evidencia concluyente de que la mujer en el centro de la controversia fuera una espía china, calificando la simple sospecha de asociación como una base insuficiente para el fin de su liderazgo. Critican la lo que denominan justicia popular y exigen transparencia absoluta sobre los hallazgos de la investigación interna, advirtiendo que la salida del CEO podría no ser el mayor beneficio para Nvidia si no se prueban cargos fehacientes.

Advertisement

Reconfiguración del liderazgo en Nvidia

Ante la crisis de reputación, Nvidia ha emprendido una reestructuración inmediata para gestionar la transición. Huang, de 63 años, dimitió el jueves, un movimiento que se produjo solo cuatro días después de que admitiera tener una relación extramarital con Alice Huang, quien es una investigadora del MIT vinculada a un escándalo de presunta espionaje chino. La empresa líder en fabricación de chips para inteligencia artificial ha encargado una investigación externa para clarificar los detalles de la relación y sus implicaciones legales o de seguridad nacional.

Colette Kress asume el liderazgo interino

En ausencia de un sucesor designado previamente, la junta directiva de Nvidia ha nombrado a la actual directora financiera de la empresa, Colette Kress, como la líder interina. Kress mantendrá su puesto actual mientras la organización busca una dirección estable para los próximos años. Esta decisión responde a la necesidad de mantener la continuidad operativa y financiera mientras la compañía trata de sobreponerse a la caída del CEO y gestiona las repercusiones del escándalo que ha sacudido a Wall Street y al sector tecnológico internacional.