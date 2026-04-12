Péter Magyar y Tisza dan un vuelco a las elecciones húngaras: Orbán fuera del poder tras 16 años

El conservador Péter Magyar, del partido Tisza, gana las elecciones presidenciales húngaras con una supermayoría, derrotando al ultraderechista Viktor Orbán. La alta participación electoral y las denuncias de fraude electoral marcan un punto de inflexión en la política húngara y podrían reconfigurar las relaciones con la Unión Europea.

Un vuelco político de gran magnitud sacude Hungría . Las elecciones presidenciales, celebradas este domingo, han visto el triunfo arrollador del conservador Péter Magyar , líder del partido opositor Tisza - Partido Respeto y Libertad. Con una participación récord del 78,8%, el electorado húngaro ha expresado su voluntad de cambio, desplazando al ultraderechista Viktor Orbán , quien deja la presidencia tras 16 años en el poder.

Los resultados preliminares, correspondientes al 31,03% del escrutinio de los votos a listas de partidos, otorgan a Tisza una supermayoría, controlando 135 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro. Esta mayoría cualificada de dos tercios le permitiría a Magyar impulsar reformas legales de amplio alcance, marcando un giro significativo en la política húngara.\El partido Fidesz, liderado por el primer ministro Orbán, se posiciona como la segunda fuerza política, obteniendo 56 escaños. El Movimiento Nuestra Patria, por su parte, consigue 8 asientos. En términos porcentuales, Tisza ha recibido el 50,35% de los votos, Fidesz el 41,03%, y Nuestra Patria un 6,13%. La victoria de Tisza representa un cambio radical en el panorama político húngaro, desafiando el statu quo establecido durante la larga gestión de Orbán. La gran participación electoral y el claro respaldo a Tisza sugieren un deseo generalizado de renovación y de un nuevo rumbo para el país. Es importante señalar que tanto Tisza como Fidesz han denunciado presuntas irregularidades y fraudes electorales, lo que podría retrasar la publicación de los resultados definitivos. Además, se debe contabilizar el voto de los húngaros residentes en el extranjero, lo que podría prolongar el proceso hasta una semana en caso de que los resultados sean ajustados. Estas circunstancias añaden incertidumbre al proceso, aunque la tendencia general indica una clara victoria para el partido opositor.\La derrota de Orbán y el ascenso de Magyar tienen importantes implicaciones a nivel nacional e internacional. Orbán, conocido por su postura a menudo díscola con la Unión Europea y sus relaciones con figuras políticas en Estados Unidos y Rusia, deja un vacío en el escenario político húngaro. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha reaccionado ante los resultados, enfatizando la importancia de la elección y el compromiso de Hungría con Europa. Este cambio podría fortalecer la posición de la Unión Europea y reconfigurar las relaciones bilaterales y multilaterales. El futuro de Hungría bajo el liderazgo de Magyar podría significar una mayor alineación con los valores y políticas de la UE, lo que impactaría en áreas como la economía, la justicia y los derechos humanos. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, conscientes de las profundas implicaciones del vuelco político en Hungría, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos económicos





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