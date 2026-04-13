Péter Magyar: El ascenso meteórico del 'anti-Orbán' que desafía el poder en Hungría

Péter Magyar, con su partido Tisza, ha logrado una victoria histórica en Hungría, poniendo fin a 16 años de gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán. Un análisis de su meteórico ascenso político, su estrategia y el impacto de su triunfo en el panorama político húngaro.

El nombre de Péter Magyar , conocido en español como 'Pedro el húngaro', podría evocar la imagen de un emperador. Sin embargo, este es el nombre del hombre que ha conquistado unas elecciones históricas en Hungría , poniendo fin a 16 años de gobierno ultranacionalista bajo el mandato de Viktor Orbán . Con esta victoria, se abre un nuevo capítulo político en el país magiar, un cambio que promete transformar la estructura de poder establecida. La victoria de Magyar ha sido contundente, casi avasalladora. Su partido, Tisza (Respeto y Libertad), ha conseguido una supermayoría parlamentaria, obteniendo 138 escaños, una diferencia abrumadora frente a los 56 escaños logrados por el partido gobernante, Fidesz. Este resultado otorga a Magyar la capacidad de aprobar leyes clave de manera unilateral, incluso aquellas que tienen rango constitucional, permitiéndole desmantelar gran parte del andamiaje legal construido por Orbán durante la última década.

Magyar, abogado de 43 años, se erigió como el desafío más serio que el oficialismo haya enfrentado. Antes de las elecciones, todas las encuestas independientes pronosticaban una ventaja significativa para él, lo que indicaba su éxito al sortear los continuos intentos del primer ministro húngaro por desacreditarlo. Los medios de comunicación controlados por el gobierno lanzaron una campaña de difamación en su contra, acusándolo de maltrato, traición, estafa y acoso sexual. Incluso, se difundió un vídeo de contenido sexual suyo en internet. Ante esto, Magyar respondió: 'Sí, soy un hombre de 45 años, tengo vida sexual'. El propio Orbán, consciente de su creciente debilidad, llegó a calificar a Magyar como una 'marioneta' de los burócratas europeos, al tiempo que intensificaba su retórica contra Ucrania y la Unión Europea. Magyar, en contraste, optó por no participar en ese juego, presentándose como un político renovador, el 'anti-Orbán', que prometía combatir la corrupción y desbloquear los fondos europeos congelados por la Unión Europea debido al deterioro del Estado de derecho en Hungría.

Es importante señalar que Magyar no se define como un liberal clásico, sino como un líder de centroderecha que ha logrado capturar el voto conservador, utilizando un discurso similar al de Fidesz, enfocado en el patriotismo y el pueblo. Magyar ha construido su imagen proyectando una imagen moderna y atlética, ganándose el apodo popular de 'Slim Fit Jesus', una alusión a sus trajes ajustados y su apariencia estilizada, con la que busca distanciarse de la vieja guardia y presentarse como un agente de 'limpieza' del sistema. Sin embargo, Magyar no es un outsider; fue un aliado cercano de Orbán. Formó parte de la familia Fidesz durante más de una década, hasta que abandonó el partido en 2024, según explicó, harto de la corrupción y el autoritarismo del sistema construido por Orbán, que llegó a calificar como un 'régimen mafioso'.

Gábor Polyák, profesor de la Universidad Eötvös Loránd, explica que 'Péter Magyar irrumpió en la política húngara en un momento único: a una crisis económica muy grave se añadió una grave crisis moral'. Se refiere al escándalo de encubrimiento gubernamental de abusos sexuales a menores, que generó fracturas profundas en la narrativa moral del gobierno. Orbán, que se autoproclamó defensor de los valores familiares tradicionales, e incluso prohibió por ley hablar de homosexualidad en las escuelas, considerándola vinculada con la pedofilia, se encontró con un fuerte opositor. 'En cuanto identificó el momento histórico, dedicó de inmediato una enorme cantidad de trabajo político a la construcción de su proyecto conservador', añade Polyák. La popularidad de Magyar se disparó después de publicar una grabación con su entonces esposa y ministra de Justicia del Gobierno de Orbán, Judit Varga, donde ella relataba presuntas interferencias del Ejecutivo en un caso de corrupción. Varga se vio obligada a dimitir, tras revelarse el indulto concedido a un condenado por encubrir abusos sexuales a menores, lo que también costó el cargo a la presidenta Katalin Novák.

Apenas cuatro meses después de su impactante aparición en una entrevista viral en YouTube, el partido Tisza obtuvo en las elecciones europeas de junio de 2024 cerca del 30% de los votos, posicionándose en segundo lugar tras Fidesz y dejando a la oposición tradicional en un segundo plano. ¿Qué cualidades posee Magyar que no tenían los anteriores rivales de Orbán? Para Zoltán Balázs, presidente del Consejo de Doctorado de la Universidad Corvinus de Budapest y jefe de su Departamento de Ciencia Política, Magyar cuenta con 'carisma, capacidad retórica, un sentido fenomenal del ritmo político, tenacidad'. Para el experto, su éxito radica en haber logrado captar el apoyo que antes parecía reservado al oficialismo.





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