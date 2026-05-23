Peter Kornbluh analiza la imputación de EEUU contra Raúl Castro por el derribo de aviones hace 30 años

Peter Kornbluh, director del programa de documentación sobre Cuba del National Security Archive, analiza con elDiario.es las implicaciones de la imputación de EEUU contra Raúl Castro por el derribo de unos aviones hace 30 años. Kornbluh denuncia la repetición del modus operandi aplicado en Venezuela para preparar el terreno para una intervención militar y forzar un cambio de régimen en Cuba.

Peter Kornbluh, director del programa de documentación sobre Cuba del National Security Archive, analiza con elDiario.es las implicaciones de la imputación de EEUU contra Raúl Castro por el derribo de unos aviones hace 30 años.

Kornbluh denuncia la repetición del modus operandi aplicado en Venezuela para preparar el terreno para una intervención militar y forzar un cambio de régimen en Cuba. Además, Kornbluh destaca que Cuba intentó diplomáticamente durante un año acabar con estos vuelos de provocación y que EEUU sabía que era muy probable que esto acabase con Cuba disparando contra las aeronaves.

La imputación a Castro representa tres objetivos para Trump: un gesto político hacia la comunidad cubano-estadounidense de Miami, una advertencia grave y ominosa dirigida a los dirigentes cubanos y le permite a Trump decir al Congreso que está llevando a cabo una operación para cumplir la ley en lugar de operaciones bélicas





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