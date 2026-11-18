El secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth llega a Caracas para firmar un pacto militar con Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una nueva cooperación estratégica.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó una histórica visita a Caracas este miércoles para reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante su permanencia en la capital venezolana, ambas autoridades firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar que marca el primer contacto oficial de alto nivel entre Washington y Carabobo en décadas. Este acontecimiento ocurre menos de un año después de la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

La captura de Maduro como punto de partida

El evento central de la gira de Hegseth fue la conmemoración del aniversario de la captura de Nicolás Maduro. Durante un discurso pronunciado en la sede de la Embajada de Estados Unidos, el funcionario estadounidense calificó la operación del 3 de enero como la acción militar más sofisticada en la historia de América Latina. Hegseth afirmó que ese día se convertiría en la historia de Venezuela como un símbolo de liberación nacional.

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El secretario de Defensa subrayó que la operación resolvió un problema de narcoterrorismo que afectaba al hemisferio occidental durante más de veintisiete años. Hegseth declaró que la intervención permitió que la justicia alcanzara a un líder acusado de entregar las fronteras y el territorio venezolano a grupos terroristas internacionales. Esta acción, según su versión, culminó en la paz a través de la fuerza, tal como lo había predicho Maduro antes de su detención.

Firma del acuerdo de cooperación militar con Delcy Rodríguez

Antes de dirigirse a la embajada, Hegseth se trasladó al Palacio de Miraflores para reunirse con Delcy Rodríguez. En esa instancia, ambas partes firmaron un instrumento que el Pentágono describe como el restablecimiento oficial de los lazos militares entre Estados Unidos y Venezuela. El acuerdo contempla la provisión de equipamiento operativo y acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

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Delcy Rodríguez elogió la decisión como un acto de madurez política que permite a dos antiguos enemigos reconstruir sus relaciones de trabajo. La presidenta interina venezolano señaló que el pacto fortalecerá las capacidades defensivas de su país para hacer frente a amenazas comunes. Por su parte, Hegseth transmitió los saludos del presidente Donald Trump, quien expresó su interés en trabajar conjuntamente en esta nueva etapa de alianza.

Alcances estratégicos y contexto geopolítico

La firma del tratado no se limita estrictamente al ámbito de la defensa. Hegseth señaló que la cooperación también abarcará áreas económicas, aprovechando los recursos extraordinarios de Venezuela. El Pentágono buscó que este nuevo capítulo beneficiara tanto a los militares venezolanos como a la estabilidad general del hemisferio occidental. La prensa oficial venezolana confirmó que el acuerdo respetará la independencia y la soberanía nacional del país.

La presencia de Hegseth en la región se enmarca en una gira por varios países de América Latina. Esta visita representa un cambio drástico en la dinámica regional, ya que su presencia habría sido considerada imposible hace apenas un año. El funcionario estadounidense destacó el honor de ser el primer titular del departamento de Defensa en el siglo XXI en pisar suelo venezolano, reconociendo el peso histórico del momento.

Implicaciones futuras y plan de tres fases

La visita del secretario de Defensa coincide con una fase de transición política definida por Washington. Desde la captura de Maduro en enero, Estados Unidos ha asumido un rol de tutela sobre la situación en Venezuela, incluyendo el control sobre las ventas de petróleo. Además, el gobierno estadounidense ha respaldado la permanencia de Delcy Rodríguez en el cargo de presidenta interina.

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Washington está impulsando un plan estructurado en tres fases para la reconstrucción del país. Este proceso debe concluir con la celebración de elecciones libres que restauren la democracia en Venezuela. El acuerdo militar firmado este martes se presenta como un pilar fundamental para garantizar la seguridad durante esta transición y para asegurar que las próximas elecciones se desarrollen en un entorno estable y pacífico.