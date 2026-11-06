Pete Hegseth enfrenta juicio político por guerra con Irán y elecciones

El secretario de Defensa Pete Hegseth defiende su cargo ante especulaciones de despido tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato vinculadas a la guerra.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha intensificado su batalla política para evitar un proceso de juicio político al publicar un mensaje directo al presidente Donald Trump. Este movimiento ocurre en un contexto de creciente especulación sobre su permanencia en el cargo, justo cuando el Partido Republicano enfrenta las consecuencias electorales de la guerra con Irán. Hegseth busca presentarse como una víctima de estrategias políticas, similar a lo que afirmó sobre Trump durante su primer mandato, para blindar su posición en el Pentágono.

Estrategia defensiva de Pete Hegseth en redes

En un video publicado el jueves, Hegseth lanzó un llamado a la resistencia afirmando que "nos mantenemos firmes, luchamos". Esta intervención directa se interpreta como una respuesta a las presiones internas del gobierno y a la posibilidad de que la Cámara de Representantes, controlada por republicanos en sus últimos meses, vote a favor de su destitución la próxima semana. La estrategia parece estar dirigida principalmente a convencer a Trump de que no se deje llevar por las corrientes políticas que buscan un chivo expiatorio para los fracasos electorales del partido.

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Aunque el presidente Donald Trump elogió públicamente el trabajo de Hegseth describiéndolo como "fantástico", la realidad política en Washington es más fría. Pocos funcionarios están dispuestos a defender abiertamente al secretario de Defensa después de que los resultados de las elecciones de mitad de mandato reflejaran un fuerte desdén público hacia la guerra con Irán. El presidente Trump realizó estas declaraciones mientras participaba en un mitin de campaña el 30 de octubre de 2026 en el Ocean Center de Daytona Beach, Florida, un entorno donde la popularidad de las políticas belicosas parece haber mermado significativamente.

División interna y la postura de J. D. Vance

La crisis se agrava por la división en el círculo íntimo de la administración. El vicepresidente J. D. Vance atribuyó explícitamente la debacle electoral del martes pasada a la guerra, advirtiendo que los aliados del conflicto habían perdido el control del Senado durante seis años. Esta declaración contrasta con la narrativa de Hegseth, quien calificó los intentos de remoción como una "política de destrucción personal" que no funcionará contra él, tal como ocurrió con Trump. La agitación en la administración expone que Trump ha perdido el frente político de la guerra, independientemente de los resultados militares.

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La resistencia de la República Islámica tras la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel ha tenido costos políticos elevados, reflejados en el alza vertiginosa de los precios de la gasolina. Esta realidad económica ha contribuido a que Trump pierda apoyo, dejando al secretario de Defensa en una posición vulnerable. La lógica política sugiere que, dado que Trump permanecerá en el cargo, otra figura de alto perfil podría asumir la responsabilidad por los resultados adversos, con Hegseth figurando como un posible candidato para emular a Donald Rumsfeld.

Consecuencias para el mandato restante de Trump

Los resultados electorales indican que el presidente romperá su promesa de evitar guerras extranjeras y enfrentará los últimos dos años de su mandato acorralado por mayorías demócratas aplastantes en el Congreso. A diferencia de George W. Bush, quien reemplazó a Rumsfeld hace 20 años para castigar políticamente a su administración, Trump se encuentra en una situación donde la destitución de Hegseth podría no mitigar el descontento popular. Trump declaró a los periodistas que no estaba considerando despedir a Hegseth, elogiando su liderazgo en la incursión en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro a principios de este año.

La situación actual demuestra que la guerra contra Irán ha costado caro políticamente a la administración, cambiando la dinámica de poder en Washington. Hegseth, al intentar evitar el juicio político, podría estar reforzando involuntariamente los argumentos de sus críticos. La comunidad internacional observa cómo Estados Unidos navega por esta tormenta política, con el presidente Trump obligado a balancear su apoyo a sus generales con las demandas de un electorado cada vez más escéptico ante los conflictos internacionales prolongados.