Pete Hegseth enfrenta juicio político por derrota republicana

La Cámara de Representantes vota sobre el destituir al secretario de Defensa Pete Hegseth tras las pérdidas electorales del Partido Republicano atribuidas a la guerra con Irán.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se encuentra en el centro de una intensa batalla política dentro del Partido Republicano tras las elecciones intermedias. La Cámara de Representantes podría votar para iniciar su proceso de destitución tan pronto como la próxima semana. Esta acción surge directamente de la avalancha de derrotas que sufrió la formación conservadora, las cuales han sido vinculadas por muchos legisladores a la decisión del presidente Donald Trump de iniciar un conflicto bélico.

Culpa asignada al máximo responsable militar

Los legisladores y aliados republicanos están apresurándose a responsabilizar a Hegseth por los resultados electorales negativos. Argumentan en privado que el secretario de Defensa desempeñó un papel central para convencer a Donald Trump de atacar a Irán sin una estrategia de salida clara ni un plan para gestionar las repercusiones políticas inevitables. Esta ofensiva interna busca desviar la atención de la figura presidencial hacia el máximo responsable del Pentágono.

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A pesar de este ataque coordinado, los estrategas de la Cámara y el Senado reconocen que los problemas del partido son más profundos. Las pérdidas históricas se comparan en magnitud con las sufridas en 2008, y tardarán años en revertirse. Sin embargo, por ahora, los líderes del partido no están dispuestos a culpar directamente a Donald Trump de sus dificultades políticas actuales.

Presión legislativa y lealtades divididas

El representante Thomas Massie, de Kentucky, ha anunciado públicamente que planea impulsar una votación para someter a Pete Hegseth a juicio político cuando el Congreso retome sus sesiones la próxima semana. Varias fuentes republicanas indicaron que esperan que esta medida sea aprobada por la cámara baja. Massie es conocido por su postura crítica hacia la administración actual dentro de su propia formación.

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No existe ninguna expectativa entre los republicanos supervivientes de romper repentinamente con Donald Trump, quien aún tiene dos años restantes en su mandato. Lealtad que, sin embargo, no se extiende a Pete Hegseth. El combativo secretario de Defensa ha hecho pocos amigos en el Capitolio desde que asumió el mando del Pentágono, lo que facilita la coalición contra él.

Críticas sobre la gestión del conflicto bélico

Varios republicanos, bajo condición de anonimato, explicaron a CNN por qué su partido se está volviendo contra el secretario de Defensa. Acusan a Hegseth de haber exagerado la capacidad de Estados Unidos para ganar el conflicto de forma rápida y sencilla. Además, lo critican por seguir defendiendo una escalada militar pese a los escasos indicios de que los continuos bombardeos hayan acercado a Irán a la rendición.

El conflicto se ha convertido en un atolladero que mantiene a Estados Unidos involucrado indefinidamente en Medio Oriente. Esta situación agrava las dificultades para afrontar el costo de vida y ha desencadenado una rebelión de los votantes contra el Partido Republicano. La percepción general es que la mala gestión militar fue el detonante principal de la ira popular.

Reacciones oficiales y futuro inmediato

Este miércoles, el vicepresidente J. D. Vance emitió una declaración extraordinaria afirmando que la razón de la derrota fue la guerra, aunque no atribuyó responsabilidades específicas por el conflicto a ningún individuo concreto. Un ex alto funcionario del Pentágono señaló que está comenzando un cambio de rumbo respecto a la guerra y a Hegseth, describiendo la iniciativa como liderada principalmente por el Departamento de Guerra.

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Pese a los esfuerzos por aumentar la presión sobre Pete Hegseth, la confianza de Donald Trump en su secretario de Defensa no ha flaqueado. Varios funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Trump sigue consultando a sus aliados sobre el desempeño de Hegseth, pero aprecia personalmente a su subordinado. En reuniones recientes, Trump le habría dicho: Eres mi mejor hombre.

Donald Trump también podría sentir una necesidad adicional de mantener a Hegseth en el cargo si decide llevar a cabo nuevos ataques contra Irán. Esta dinámica sugiere que, aunque el camino político hacia la destitución avanza en la Cámara, la protección presidencial sigue siendo un obstáculo significativo para los opositores internos.