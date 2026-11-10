Pete Hegseth enfrenta juicio político de Thomas Massie y defiende operaciones militares

El Secretario de Defensa Pete Hegseth califica de 'espectáculo político' el juicio impuesto por Thomas Massie, mientras los republicanos debaten liderazgo en la Cámara.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una conferencia de prensa inusual este martes por la mañana para abordar directamente las acusaciones presentadas contra él. Esta medida se produce inmediatamente después de que el representante republicano Thomas Massie presentara artículos para someterlo a juicio político el lunes. La votación en la Cámara de Representantes deberá realizarse antes del miércoles.

Defensa de Hegseth contra las acusaciones

Pete Hegseth calificó la iniciativa impulsada por Thomas Massie como un espectáculo político, un manifiesto personal motivado por el ego y el resentimiento. Insistió en que ha llevado a cabo operaciones militares legales que resultaron exitosas y señaló que ningún secretario de Defensa anterior ha sido sometido a un proceso de juicio político por realizar acciones de este tipo. Afirmó que la historia es clara y resulta muy sencilla al recordar que no sucedió bajo los mandatos de Reagan en el Líbano, Clinton en Kosovo, ni Obama o Biden en Iraq y Siria. Describió el proceso en su contra como algo impulsado por desacuerdos en materia de política, no por faltas graves, traición, soborno ni ninguno de los tipos de delitos que los fundadores tenían en mente al redactar la cláusula de juicio político.

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Cargos específicos de Thomas Massie

El representante republicano Thomas Massie presentó ocho artículos para que se someta a juicio político al secretario de Defensa Pete Hegseth. Esta resolución podría convertirlo en el tercer miembro del gabinete en la historia de Estados Unidos en ser sometido a este proceso. Los líderes republicanos tienen dos días para programar una votación en la Cámara de Representantes. La resolución acusa al secretario de Defensa de librar una guerra en Irán sin la aprobación del Congreso, de ignorar las leyes destinadas a minimizar las bajas civiles y de ordenar al Departamento de Defensa que lleve a cabo ejecuciones extrajudiciales. En lo que respecta a Irán, por ejemplo, los artículos afirman que Hegseth abusó de los poderes de su alto cargo al ejecutar una orden ilegal para iniciar hostilidades a pesar de la ausencia de una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional creada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus Fuerzas Armadas.

El proceso constitucional de destitución

Un artículo de acusación es una declaración escrita y documentada de los cargos que sirven de base para destituir a una persona de su cargo. Funciona como el equivalente constitucional de una acusación formal, que se utiliza en casos penales comunes, según explica la facultad. Una vez presentados los artículos en la Cámara de Representantes, se someten a votación. Si los artículos son aprobados por mayoría, el funcionario contra quien se presentan es sometido a un juicio político. El Senado entonces sesiona como Corte Suprema de Acusación para considerar las pruebas, escuchar a los testigos y votar para absolver o condenar al funcionario acusado.

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Elecciones internas del Partido Republicano

Los republicanos votan este martes para elegir al próximo líder de su bancada en la Cámara de Representantes y el Senado. Los representantes Steve Scalise y Jim Jordan compiten por el puesto. Este escenario se desarrolla una semana después de unas duras elecciones intermedias donde más de 30 integrantes republicanos de todo el país están pidiendo a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado que pospongan las elecciones de liderazgo durante al menos un mes. El objetivo es hacer una profunda reflexión sobre cómo llegaron hasta aquí y qué deben hacer para enderezar el rumbo. Una carta firmada por 31 miembros del Comité Nacional Republicano señaló que de costa a costa, e incluso en algunas de las zonas más conservadoras del país, los republicanos sufrieron una humillante derrota. Estas devastadoras pérdidas son históricas y amenazan con echar por tierra todo el trabajo de los últimos 10 años.

Contexto político y acciones en Medio Oriente

El presidente Donald Trump apareció en el escenario el segundo día de la Convención Nacional Republicana de 2026 en el American Airlines Center, el 10 de septiembre, en Dallas, Texas. La resolución de juicio político describe las acciones de Estados Unidos en Irán, Venezuela y Yemen, así como sus ataques contra barcos en el hemisferio occidental que se cree que transportaban narcóticos. Las acusaciones señalan que se ejecutaron hostilidades sin la autorización legislativa correspondiente, lo que ha generado una tensión interna significativa dentro del partido. La situación actual pone a prueba la unidad republicana mientras se desarrollan estos procesos legales y electorales simultáneos.