Pete Hegseth, bajo presión por la moción de destitución de Thomas Massie

Pete Hegseth respondió con dureza a Thomas Massie en el Pentágono, mientras la guerra en Irán pesa sobre su futuro político en Washington.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, mostró una actitud desafiante este martes en el Pentágono durante su primera conferencia de prensa en seis meses. Su intervención llega en un momento en que enfrenta una fuerte presión política tras una moción de destitución presentada en su contra.

Gran parte de sus críticas se dirigieron contra el congresista republicano Thomas Massie, impulsor de esa moción. Hegseth lo descalificó como un congresista descontento y derrotado, y calificó su iniciativa de farsa y maniobra publicitaria.

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Las operaciones militares en Irán y Venezuela

Hegseth afirmó que las operaciones militares en Irán y Venezuela, que ahora ocupan el centro del proceso de destitución, fueron ordenadas por el comandante en jefe y, posteriormente, por él mismo. Con esa declaración, asumió de forma directa su parte de responsabilidad en las decisiones militares.

El secretario también dijo que, si mantenerse al lado del presidente lo colocaba en el punto de mira, aceptaría esa compañía cualquier día de la semana. Su mensaje dejó clara su disposición a sostener el vínculo político con la Casa Blanca, pese a los riesgos que ello implica.

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Durante la conferencia, Hegseth volvió a repetir el estilo y las expresiones del presidente Donald Trump. Arremetió contra los medios de comunicación, denunció a sus enemigos políticos y empleó las mismas palabras que suele utilizar el mandatario.

Al referirse al proceso de destitución contra Trump en 2019, provocado por una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, Hegseth calificó aquella llamada de llamada telefónica perfecta. Es la misma expresión que Trump ha usado al abordar ese asunto.

La guerra en Irán y la presión sobre el Pentágono

Hegseth se encuentra en una posición mucho más vulnerable de lo que sugiere su tono público, y su supervivencia política está en juego. Los republicanos acaban de perder ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Según los sondeos, la guerra en Irán, y su impacto en el bolsillo de los votantes, fue la causa principal del descontento ciudadano. El vicepresidente JD Vance ha afirmado sin rodeos que la guerra es el motivo por el que los republicanos perdieron las elecciones.

Cuando fue consultado sobre las consecuencias políticas del conflicto y sobre los comentarios de Vance, Hegseth evitó discrepar abiertamente con el vicepresidente. Sin embargo, señaló que la guerra no era necesariamente popular, aunque sí necesaria, una de las formulaciones más cercanas a reconocer el rechazo de la opinión pública estadounidense.

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Qué significa la decisión para Trump y el Congreso

La Casa Blanca enfrenta un dilema político si decide mantener o destituir a su secretario de Defensa. Mantenerlo podría transmitir que no ha captado el mensaje de los votantes, mientras que destituirlo podría interpretarse como una admisión de que la guerra con Irán se ha convertido en un lastre interno.

El nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca tampoco resulta tan tranquilizador para Hegseth como podría parecer. Miller y Hegseth son aliados cercanos, y el secretario se refirió hoy a Miller como un increíble patriota estadounidense.

Según se informa, Stephen Miller obtuvo el puesto tras argumentar que la Casa Blanca debía poner fin a la guerra con Irán. Esa postura establece una distancia clara entre el Pentágono y el presidente, aunque ambos compartan una estrecha relación personal.

Hegseth cuenta por ahora con el respaldo de Trump, pero ese apoyo podría desvanecerse rápidamente si la Casa Blanca decide que es necesario un sacrificio político. El martes, la atención se centrará en las votaciones en el Congreso, en el momento en que comienza el proceso de destitución contra Hegseth.

Aunque el debate se dará en el Congreso, el criterio del propio Trump será probablemente el factor que determine el destino político de Hegseth.