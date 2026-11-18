El exsecretario de Transporte Pete Buttigieg analiza su experiencia personal, el éxito en las intermedias y su posible candidatura a la presidencia en 2028 tras la crisis del transporte aéreo.

Denver, Colorado - Pete Buttigieg confiesa que durante el verano de este año, un amigo le advirtió que no estaba bien emocionalmente. El exsecretario de Transporte reconoció que un ensayo publicado en Substack en junio sobre una denuncia falsa contra él no capturaba la profundidad de su dolor. Los Servicios de Protección Infantil investigaron el incidente, lo que resultó en que se le prohibió estar sin supervisión cerca de sus gemelos de cuatro años durante un breve periodo.

Aunque la denuncia fue desacreditada, Buttigieg admite que la experiencia dejó una huella significativa en su vida familiar. Sobre si sus hijos percibieron la gravedad del incidente, señaló que es difícil saberlo, pero agregó que sus padres, al menos, no lo olvidarán. Esta prueba personal ocurrió mientras su intensa campaña para las elecciones intermedias le servía de terapia política.

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El éxito en las elecciones intermedias y el rumbo 2028

A sus 44 años, Buttigieg se ha posicionado como uno de los principales actores para las elecciones presidenciales de 2028. Su equipo de asesores cuenta que recorrió 38 estados, visitando 19 de ellos en varias ocasiones. Acompañó a 102 candidatos y, según el recuento de su campaña, 91 de ellos ganaron sus respectivas elecciones.

El exsecretario explicó que muchos votantes en distritos electorales tradicionalmente republicanos sintieron una conexión con sus propuestas. Buttigieg declaró que estas victorias demostraron que existen estrategias para movilizar a la base partidista y persuadir a electores independientes. Esta capacidad de persuasión es central en su visión política.

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La experiencia también cambió su perspectiva sobre ser padre de niños pequeños. Buttigieg reveló que había ocultado su sexualidad hasta 2015, mientras buscaba un segundo mandato como alcalde de South Bend, Indiana. Tres años antes de esa revelación, había considerado por primera vez postularse a la presidencia. Ahora siente que puede combinar la política con la paternidad.

Respuesta política a la crisis del transporte aéreo

La atención pública sobre Buttigieg se intensificó recientemente debido a la paralización nacional del transporte aéreo que dejó varadas a cientos de miles de personas. Durante su discurso de clausura en Denver, bromeó ofreciendo ayuda en el bar del hotel para reprogramar vuelos, pero terminó la noche viendo la conferencia de prensa de su sucesor, Sean Duffy.

Duffy y el presidente Donald Trump culparon a Buttigieg por la crisis. Trump afirmó categóricamente que el exsecretario arruinó el sistema por completo. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance acusó a los demócratas de priorizar los derechos de las personas trans por encima de la infraestructura nacional.

Las críticas también provienen de dentro de su propio partido. Ari Emanuel, un prominente agente de Hollywood, atacó a Buttigieg en la plataforma X. Emanuel acusó al exfuncionario de no haber avanzado en la modernización de la Administración Federal de Aviación y de dejar un sistema fallido en marcha. Su hermano Rahm Emanuel planea postularse para la presidencia en 2028.

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Defensa personal y reflexión sobre el futuro

Buttigieg ha respondido a las acusaciones con cautela inicial y luego con firmeza. Utilizó X para defender su trayectoria el lunes siguiente a los hechos. En una entrevista posterior, calificó los comentarios de Duffy de desconcertantes e incompletos.

El exsecretario señaló que no se le proporcionó una explicación clara de las causas de la interrupción. Sin embargo, reconoce que su desempeño en las intermedias confirma el potencial de una segunda campaña presidencial. Considera que su maquinaria política está más establecida que la de la mayoría de los otros contendientes potenciales.

Mientras debate su futuro, Buttigieg siente dos impulsos contradictorios. Por un lado, desea huir de la fealdad de la política para refugiarse con su familia. Por otro, cree que es una de las pocas personas capaces de cambiar sustancialmente cómo funciona el sistema político en Estados Unidos. Siente ambas cosas simultáneamente a día de hoy.