PETA exige al Papa León XIV que condene la tauromaquia durante su visita a España

La organización antiespecista PETA ha iniciado una campaña de presión para que el pontífice condene explícitamente las corridas de toros y los festejos taurinos,considerándolos anticristianos y contrarios a la defensa de los derechos animales. La iniciativa coincide con la gira del Papa por Madrid, Barcelona y Canarias.

El caballo de Nietzsche es el espacio en elDiario.es para los derechos animales , permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa.

Porque los animales no humanos no son objetos, sino individuos que sienten. Son tres palabras poderosas que, en boca del pontífice León XIV, podrían revolucionar su viaje a España. Coincidiendo con su visita a Madrid, Barcelona y Canarias, la organización mundial antiespecista PETA se movilizará para reclamar al Papa la condena explicita de las corridas de toros y los festejos taurinos. ¿Se producirá el milagro?

A los toros por San Isidro? Un plan en decadencia subvencionado por la Comunidad de Madrid. Tras haber torturado al toro a lo largo de la corrida, el torero tratará ahora de matarlo con el estoque. La idea es sencilla: ni matarás, ni torturarás, ni humillarás toros, ni en corridas ni en fiestas.

Es anticristiano, es pecado, es inhumano. Ni con los toros ni con cualquier otro animal: Todas las criaturas de Dios, según decía San Francisco de Asís. Desde hace décadas, y con más fuerza en los últimos años, son numerosas las voces dentro de la Iglesia que exigen una condena firme de los festejos taurinos, y con ella una exigencia de obediencia a sus miembros. No hay lugar dentro de la fe cristiana para tanta crueldad.

Sin embargo, cada Papa ha evitado pronunciarse, a pesar de que los defensores de la tauromaquia son una escandalosa minoría en la cristiandad de nuestros días. ¿Por qué tanto miedo? ¿Ejercen tanto poder la Conferencia Episcopal Española y organizaciones como el Opus Dei? ¿Tiene sentido hablar del amor al prójimo, torturando y asesinando toros en las plazas y calles de España, Francia y Latinoamérica?

Nuevo Papa, vieja lucha. Una vez más, como ya se hiciera con su antecesor Francisco, la comunidad global en defensa de los derechos de los animales actuará en España para reclamar coherencia y justicia al máximo representante de la Iglesia católica. Es decir, pedir al Papa lo que es del Papa.

Exigir lo que plantean las Sagradas Escrituras, contrarias a la tortura animal, reclamando a los asistentes y devotos que acudirán en masa a la visita de León XIV una condena firme a las corridas y festejos con toros. El objetivo es convertir esta visita histórica en un acto transformador, con la sociedad y en la fe que les une. Por eso mismo, desde el respeto a sus creencias religiosas, nace la exigencia de que sean cristianos hasta las últimas consecuencias.

Que levanten la mano contra la opresión y el sufrimiento de los más débiles: los animales, los toros, las vaquillas, los becerros. Los creyentes y devotos del Papa pueden hacer estos días algo más que rezar y aplaudir: deben exigir a su máximo representante que condene la tauromaquia. Si lo hacen, nos tendrán a su lado.

Conscientes de que la acción es motor de la movilización, la organización mundial PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) inicia este mismo viernes 5 de junio una campaña de presión social para que este mensaje le llegue claro al Papa León y a sus seguidores. Se trata de un nuevo paso en el trabajo explícito con las corridas de toros.

En todo este tiempo, numerosas personas han realizado acciones públicas de exposición y denuncia sobre la actitud silenciosa y permisiva de la Iglesia católica. Activistas irrumpieron en actos y misas manifestando que el silencio es violencia y reclamando que se deje de bendecir las corridas de toros.

En mayo de 2024 insertaron una publicidad, a color y toda página, en la prensa española, con la imagen de Jesús interponiéndose entre un matador y su víctima, el toro, con la frase: La tauromaquia es un pecado; pide a tu sacerdote que la condene. En 2026, PETA va más allá. En un breve vídeo, estrenado globalmente hoy, varios sacerdotes argumentan su defensa de la tauromaquia, mezclando ideas paganas de sacrificio y declarando que son actos no violentos.

Uno de los entrevistados, el padre Antonio Schlatter -miembro del Opus Dei-, declara abiertamente que la tauromaquia es un símbolo de lo cristiano. Una provocación militante que pasa de la tolerancia a la elevación teológica. Otro entrevistado, el padre Adolfo Ariza, ridiculiza la idea de que los animales sean personas o tengan alma, defenestrando planteamientos históricos de grandes místicos del cristianismo, como el mencionado San Francisco de Asís.

Se llega a decir que la tortura y muerte en las corridas de toros, aplaudidas y bendecidas por la Iglesia, son el grado máximo del amor. Escuchándoles, en clara ausencia de Dios, uno entiende sin reparos la idea cristiana de Satán. Una década denunciando, tratando de avanzar y abolir, gracias a los continuos visionados del largometraje, tanto en hogares como en actos públicos.

Gracias a la lucha incansable de organizaciones y de individuos, día a día, puerta a puerta, firma a firma, cada vez somos más en contra de la tauromaquia





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PETA Papa León XIV Tauromaquia Derechos Animales Iglesia Católica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El 'efecto León XIV' en la economía: 150 millones de beneficio, 25 de gasto y España como 'destino de paz'El Papa León XIV llegará a España este sábado 6 de junio

Read more »

El Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Madrid durante su visitaEl Papa León XIV elegirá la Nunciatura Apostólica, ubicada en el exclusivo barrio de Nueva España en Chamartín, como residencia durante su visita de cuatro días a España. Este recinto, que ya ha hospedado a otros pontífices, destaca por su seguridad, entorno discretro y proximidad a instituciones internacionales. Desde allí, el Papa presidirá actos multitudinarios en Madrid, Barcelona y Canarias, generando gran expectación entre los fieles que已经开始 formando colas para adquirir recuerdos con su imagen.

Read more »

El Papa León XIV en España: una Iglesia en retrocesoEl Papa León XIV visitará España en junio próximo y encontrará una Iglesia en retroceso, caracterizada por el declive de las formas religiosas tradicionales y el surgimiento de espiritualidades híbridas.

Read more »

Agenda de la visita del papa León XIV a Barcelona: fechas, horarios y actosPrimero será Madrid, después Barcelona y más tarde Canarias. El Papa León XIV realizará del 6 al 12 de junio su primera visita a España. Será la primera vez que un...

Read more »